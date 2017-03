MŚ w Lahti. Piotr Żyła odebrał brązowy medal. Ogromna wrzawa [WIDEO]

Piotr Żyła już na podium. Podobno już doszedł do siebie ;) pic.twitter.com/0snIq2kkPJ — Kamil Wolnicki (@KamilWolnicki) March 3, 2017

Dla zawodnika z Cieszyna to pierwszy indywidualny medal mistrzostw ¶wiata w karierze. Wcze¶niej dwukrotnie zdobywał br±zowy kr±żek w rywalizacji drużynowej - w 2013 roku w Val di Fiemme i 2015 roku w Falun. W Lahti lepsi od niego byli jedynie Stefan Kraft i Andreas Wellinger.Po czwartkowym konkursie Żyła wyszedł do dziennikarzy, ale emocje wzięły nad nim górę i nie był w stanie rozmawiać z mediami. - Wywiady dopiero po dekoracji, nic tu nie wskóracie. Piotrek przeżył wczoraj mały szok i dobrze mu zrobi, gdy na razie odpocznie od rozmów - przekazał Stefan Horngacher dziennikarzom.W pi±tek Żyła czuł się już zdecydowanie lepiej. Wieczorem wzi±ł udział w ceremonii dekoracji, na której otrzymał br±zowy medal. Pod scen± Żyłę wspierali licznie zgromadzeni polscy kibice, którzy nagrodzili skoczka gło¶n± owacj±.Medal Żyły nie będzie prawdopodobnie ostatnim wywalczonym przez polskich skoczków w Lahti. W sobotę biało-czerwoni w składzie Kamil Stoch Maciej Kot , Piotr Żyła i Dawid Kubacki rywalizować będ± w konkursie drużynowym na skoczni dużej, w którym będ± jednym z głównych faworytów do złota. Relacja na żywo w Sport.pl, transmisja telewizyjna na kanałach Eurosportu - pocz±tek zawodów o godz. 16.15.