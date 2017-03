Ekstraklasa. Korona - Górnik 2:1. Szalony mecz w Kielcach! Smuda przegrywa w samej końcówce

W meczu z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna gospodarze wyst±pili bez kontuzjowanego Nabila Ankoura. W porównaniu do meczu z Ark± w Gdyni Maciej Bartoszek zdecydował się na kilka zmian. W pierwszej jedenastce znalazło się miejsce dla Jakuba Mrozika i Marcina Cebuli.Kielczanie, którzy wygrali ostatnie cztery spotkania na własnym stadionie, od pocz±tku ruszyli do zdecydowanych ataków. Ale do¶ć długo Korona nie potrafiła sobie stworzyć dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. W 12. min z rzutu wolnego strzelał Jacek Kiełb, ale jego mocne uderzenie minęło bramkę Górnika. Go¶cie skupili się na obronie i w pierwszym kwadransie rzadko przekraczali linię ¶rodkow±.Podopieczni trenera Bartoszka mieli zdecydowan± przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe. W 26. min bł±d popełnił bramkarz go¶ci Sergiusz Prusak, który wypu¶cił piłkę z r±k, ale lob Rafała Grzelaka min±ł bramkę Górnika.Gospodarze w niczym nie przypominali zespołu z poprzednich spotkań rozegranych na stadionie przy ulicy ¦ciegiennego. Mieli olbrzymie kłopoty ze sforsowaniem defensywy rywali. Zepchnięci do obrony go¶cie już w doliczonym czasie gry przeprowadzili bardzo groĽn± kontrę, ale strzał Piotra Grzelczaka był niecelny. Po 45 minutach tego bezbarwnego widowiska Korona bezbramkowo remisowała z Górnikiem.Już dwie minuty po wznowieniu gry gor±co zrobiło się pod bramk± zespołu z Lubelszczyzny. Kiełb zagrał wzdłuż bramki, ale Miguel Palanca nie sięgn±ł piłki. W 50. min go¶cie skontrowali i zrobili to na tyle skutecznie, że wyszli na prowadzenie. Grzegorz Piesio zagrał do Bartosza ¦pi±czki, który wymanewrował kieleckich obrońców i skierował piłkę do siatki obok bezradnego Milana Borjana.Widz±c nieporadn± grę swoich podopiecznych Bartoszek w 59. min. zdecydował się na pierwsz± zmianę. Za Cebulę na murawie pojawił się Dani Abalo. Dwie minuty póĽniej mogło być już 0:2. Grzelczak zagrał do Piesio, ale pomocnik Górnik w dogodnej sytuacji nie trafił w piłkę. Go¶cie wyczuli, że kielecka obrona nie stanowi monolitu i ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków. Kilkakrotnie pod bramk± Borjana było bardzo gor±co.Bramkarz Korony w 65. min uratował swój zespół przed utrat± drugiej bramki, wygrywaj±c pojedynek sam na sam ze ¦pi±czk±. Minutę póĽniej w zespole Korony na murawie pojawił się Vanja Markovic, który zast±pił Mrozika. W 70. min Bartoszek wykorzystał już limit zmian wprowadzaj±c do gry Jakuba Żubrowskiego, dla którego był to debiut w barwach Korony.Od 72. min go¶cie musieli grać w dziesi±tkę. Po fauli na Kiełbie drug± żółt±, a w konsekwencji czerwon± kartkę otrzymał Javier Hernandez. Gospodarze ruszyli do zdecydowanych ataków, chc±c jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Byli tego bliscy w 79. min, kiedy w słupek bramki Górnika trafił piłkarz go¶ci Grzegorz Bonin.Dwie minuty póĽniej mogło być już po meczu, ale obrońcy Korony zablokowali strzał ¦pi±czki. Po chwili groĽnie było pod bramk± Górnika, ale Prusak w znakomitym stylu obronił uderzenia Bartosza Kwietnia i Abalo. Im bliżej końca spotkania, tym przewaga kielczan była bardziej widoczna. Go¶cie bronili się jednak umiejętnie i bardzo szczę¶liwie, jak się jednak okazało - do czasu.W 88. min. przytomnie w polu karnym Górnika zachował się Kiełb, który strzałem w długi róg pokonał Prusaka. Już w doliczonym czasie gry Kiełb był bliski zdobycia zwycięskiej bramki, ale jego strzał zza linii pola karnego był minimalnie niecelny. Korona dopięła jednak celu w ostatniej akcji spotkania. Sędzia Paweł Raczkowski dopatrzył się faulu w polu karnym Gersona na Ilijanie Micańskim. Do piłki podszedł Kiełb i pewnym strzałem zapewnił zwycięstwo Koronie 2:1.Bramki: 0:1 Bartosz ¦pi±czka (50), 1:1 Jacek Kiełb (88), 2:1 Jacek Kiełb (90+4-karny).Żółta kartka - Korona Kielce : Bartosz Kwiecień, Jacek Kiełb. Górnik Łęczna: Grzegorz Bonin, Javier Hernandez, Bartosz ¦pi±czka, Grzegorz Piesio. Czerwona kartka za drug± żółt± - Górnik Łęczna: Javier Hernandez (72-faul).Sędzia: Paweł Raczkowski ( Warszawa ). Widzów 5 475.Korona Kielce: Milan Borjan - Bartosz Rymaniak (70. Jakub Żubrowski), Radek Dejmek, Bartosz Kwiecień, Rafał Grzelak - Mateusz Możdżeń, Jakub Mrozik (66. Vanja Markovic), Jacek Kiełb, Marcin Cebula (59. Dani Abalo), Miguel Palanca - Ilijan Micanski.Górnik Łęczna: Sergiusz Prusak - Gabriel Matei, Aleksander Komor, Gerson, Leandro - Grzegorz Bonin (89. Krzysztof Danielewicz), Grzegorz Piesio, Javier Hernandez, Łukasz Tymiński, Bartosz ¦pi±czka - Piotr Grzelczak (74. Stefan Askovski)