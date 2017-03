La Liga. Kontuzjowany Ronaldo nie zagra z Eibar

Ronaldo nie brał udziału w zajęciach z drużyn± w czwartek i w pi±tek, trenował tylko indywidualnie."Cristiano poczuł ból, ale to raczej nic poważnego" - powiedział na konferencji trener Zinedine Zidane. Hiszpańskie media oceniły, że francuski szkoleniowiec oszczędza swojego najskuteczniejszego piłkarza na wyjazd do Neapolu. Pierwszy mecz 1/8 finału Champions League Real wygrał 3:1."Królewscy" będ± musieli radzić sobie w sobotę w Kraju Basków także bez pauzuj±cych za kartki Walijczyka Garetha Bale'a i Alvaro Moraty. Kontuzjowani s± z kolei Francuz Raphael Varane i Portugalczyk Fabio Coentrao.Ronaldo, który w tym sezonie ma 18 goli ligowych, uratował Realowi punkt w ¶rodowym meczu z Las Palmas w Madrycie. Jeszcze pięć minut przed końcem regulaminowego czasu drugiej połowy gospodarze przegrywali 1:3, ale póĽniej Portugalczyk wpisał się na listę strzelców dwukrotnie - z rzutu karnego w 86. i głow± w 89. minucie."Królewscy" zgromadzili 56 punktów i trac± jeden do prowadz±cej Barcelony, ale maj± jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Celt± Vigo.