Liga niemiecka. Kevin Grosskreutz rozstał się z klubem po bójce

Rozcięcie Grosskreutza

Na stronie klubu możemy przeczytać, że kontrakt 28-letniego obrońcy został rozwi±zany za obopóln± zgod± i z efektem natychmiastowym.- W tej chwili, nie chcę mieć nic wspólnego z piłk± nożn± - ogłosił Grosskreutz.Były zawodnik Borussii Dortmund nie doznał poważnych urazów. Policja poinformowała we wtorek, że został zabrany do szpitala z ran± głowy po otrzymaniu ciosu w bójce pomiędzy dwoma grupami.- Popełniłem bł±d. Akceptuję konsekwencje i żałuję, że mój czas w Stuttgarcie kończy się w ten sposób - ogłosił Grosskreutz na konferencji.Sportowiec chciał się rozerwać po weekendowej wygranej z FC Kaiserslautern. Cios w głowę, otrzymany w walce z 3-5 przeciwnikami, zmusił go jednak do błyskawicznej wizyty u lekarza. Agresorzy zostali złapani niedługo póĽniej, ale