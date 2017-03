Tenis. Nick Kyrgios znów dał o sobie znać. Tym razem, wyjątkowo, pozytywnie

Australijscy fani tenisa maj± w pamięci wybitnych zawodników, jak choćby Rod Laver, Roy Emerson, czy Lleyton Hewitt, lecz każdy z nich zakończył już karierę. Ich zastępcami s± młodzi zawodnicy, których nazwiska mog± budzić w±tpliwo¶ć pochodzenia. Tomić, Kyrgios, Kokkinakis nie brzmi± australijsko i na nieszczę¶cie reprezentowanego kraju bardziej niż z dobrej gry i sukcesów słyn± ze swoich kontrowersyjnych zachowań.Na czele tego gangu znajduje się Nick Kyrgios, maj±cy korzenie grecko-malezyjskie 22-latek. Jeszcze niedawno jego wypowiedzi i zachowania szokowały cały ¶wiat, dzi¶ każdy się do nich przyzwyczaił. Ilo¶ć sensacji wywołanych przez Kyrgiosa jest zatrważaj±ca. Przeklinanie na korcie, oddawanie za darmo gemów podczas meczu, o¶wiadczenia, że nie lubi tenisa i dużo bardziej woli grać w koszykówkę - to wszystko stało już norm±. Czasem zdarza się, że sprawia wrażenie miłego i ambitnego młodzieńca. Podczas pierwszej rundy zeszłorocznego turnieju w Tokio rzucił nawet butelkę wody chłopcu, który zasłabł, dzięki czemu udało mu się odzyskać trochę sympatii kibiców. Nie na długo.Jego nastrój nie jest w stanie przetrwać dłuższego czasu w pozytywnej wersji. Wielkoszlemowy Australian Open zakończył w fatalnym stylu w drugiej rundzie. Kilka dni temu podczas turnieju w Acapulco zdenerwował się na jednego z widzów i rzucił w jego kierunku kilka niemiłych słów. Poszkodowany powiedział póĽniej, że poczuł się zagrożony i czeka na przeprosiny zawodnika. Była to już kolejna afera Kyrgiosa, lecz teraz już nikt nie jest ni± zaskoczony.Australijczyk wygrał tamto spotkanie z Dudim Sel±, następnie odprawił Donalda Younga i w ćwierćfinale miał stawić czoła Novakowi Djokoviciowi, z którym nigdy wcze¶niej nie miał okazji się mierzyć. Forma Serba jest daleka od ideału, ale mało kto wierzył, że nie poradzi sobie z dużo młodszym i bardziej impulsywnym rywalem. W poprzednim meczu pokonał w dobrym stylu Juana Martina del Potro, rewanżuj±c się tym samym Argentyńczykowi za pierwsz± rundę zeszłorocznych igrzysk olimpijskich.Stała się jednak rzecz niebywała - 22-latek wygrał z Djokoviciem w dwóch setach, a kluczem do jego sukcesu był znakomity serwis. Skazywany na porażkę z turniejow± "jedynk±" Kyrgios posłał aż 25 asów serwisowych, zwyciężył wynikiem 7:6(11-9) 7:5 i awansował do półfinału meksykańskiego turnieju.Co pokazał ten triumf nad byłym liderem ¶wiatowego rankingu? Na pewno utwierdził wszystkich w przekonaniu, że Nick Kyrgios jest najbardziej nieobliczalnym zawodnikiem ¶wiata. Dodatkowo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Australijczyk pokonał kolejnego rywala z czołówki i stał się zawodnikiem, który zwyciężył z Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem w swoim pierwszym meczu przeciwko każdemu z nich. Jedynym tenisist±, który ma na niego patent, jest Andy Murray, lecz z żadnym z pozostałych tenisistów zaliczanych do "Wielkiej Czwórki" Kyrgios nie ma bilansu ujemnego.W półfinale czeka go starcie z Samem Querreyem i logika nakazuje my¶leć, że będzie ogromnym faworytem tego pojedynku. Skoro dał radę Djokoviciowi, to rosły Amerykanin nie powinien stanowić absolutnie żadnego problemu. Nic z tych rzeczy. Je¶li trudny charakter da o sobie znać i rankingowa "17" przypomni sobie, że nie lubi grać w tenisa, wtedy może przegrać w mniej nic godzinę. Jego fenomen polega na tym, że nikt się w tej sytuacji nie zdziwi.