Narciarskie MŚ. Norwegowie mistrzami, Polacy zdublowani. Staręga: to zawsze przykre, kiedy zdejmują cię z trasy

Dwa lata temu w Falun Polacy zostali zdjęci już na drugiej zmianie. W pi±tek oprócz Staręgi pobiegli Dominik Bury i Jan Antolec, a skład uzupełniał Paweł Klisz. Los podopiecznych trenera Janusza Krężeloka podzielili: Ukraińcy, Estończycy, Rumunii oraz Kanadyjczycy. Do mety dotarło jedena¶cie drużyn."Chciałbym, żeby ta sztafeta wygl±dała lepiej, ale to melodia przyszło¶ci. Na pewno przy tym, co mamy w naszym kraju, nie wejdziemy na poziom Skandynawów. Konkurencja w¶ród mężczyzn jest też dużo większa niż u kobiet. Robimy co się da" - dodał 27-letni siedlczanin.Staręga Lahti może jednak opuszczać z podniesion± głow±. W sprincie indywidualnym "łyżw±" zaj±ł bowiem ósme miejsce."Jestem zadowolony ze swojej dyspozycji w sprincie, ale nie ukrywam, że dystanse też chciałbym lepiej biegać. Nie mogę tego jednak zrobić kosztem wyników w sprincie. Trzeba będzie znaleĽć jaki¶ złoty ¶rodek, bo chciałbym móc bardziej pomagać drużynie" - podkre¶lił.Biegowe zmagania mężczyzn zakończ± się w niedzielę rywalizacj± na królewskim dystansie 50 km technik± dowoln±. Chęć uczestnictwa w niej zgłosił Antolec.Złoty medal w męskich sztafetach nieprzerwanie od 2001 roku zdobywaj± Norwegowie. Tym razem o 4,6 s wyprzedzili Rosjan. Z trzeciego miejsca na podium cieszyli się Szwedzi. Ich strata wyniosła już jednak aż 2.31,8.