"W Niecieczy wyciskamy maksa, bez asów, króli i dam" mówi Sport.pl Czesław Michniewicz po urwaniu punktów Lechii i Legii

Kacper Sosnowski: Termalica miała chyba najtrudniejszy pocz±tek rundy wiosennej ze wszystkich drużyn. Grała z Lechem, Lechi± i Legi±. Bilans to dwa punkty i napsucie krwi bij±cym się o mistrzostwo rywalom. Powodów do narzekań mieć nie powinni¶cie...

Pamiętam jak dawno temu, wspomniał mi Pan o swoim motcie. "Jedynym miejscem gdzie możemy wygrać mecz jest boisko, jedynym gdzie możemy go przegrać s± głowy zawodników". W starciu z mistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Mistrzów głowy działały bardzo dobrze

W Niecieczy to chyba szczególnie ważne, bo nie macie w drużynie wielkich gwiazd, a sporo mniej do¶wiadczonych graczy. W zimę doszli kolejni młodzi, jeden z waszych rezerw, drugi ze Szczecina.

NieĽle spisuje się też bramkostrzelny Vladislavs Gutkowskis

To utrudnia też pozyskiwanie zawodników? Słyszałem historię z jednym Duńczykiem, którego testowali¶cie. Po pobycie w Niecieczy powiedział w rodzimej prasie, że w "szczerym polu się nie widzi".

Rozumiem, że jak pojawiaj± się w Niecieczy zagraniczni go¶cie to pole im nie przeszkadza

Pan też długo funkcjonował w dużych klubach, często grał o najwyższe cele. Za moment minie 10 lat od wywalczonego z Zagłębiem Lubin mistrzostwa. Nie tęskni Pan za spektakularnymi sukcesami?

A w Podbeskidziu sporym sukcesem było uniknięcie wielkiego pożaru czyli degradacji

- Nie spodziewali¶my się cudów, wła¶ciwie każdy nie przegrany mecz należało traktować w charakterze umiarkowanego sukcesu. Liczyli¶my, że uda się wygrać u siebie z Lechi± Gdańsk. Byli¶my tego bliscy, ale też mało brakowało by¶my mecz kończyli z porażk±. Wyniki nie s± imponuj±ce, ale sam sposób gry, zwłaszcza z Lechi± w drugiej połowie, czy fragmentami z Legi±, były pozytywne. W Warszawie stworzyli¶my sobie sporo dogodnych sytuacji, zabrakło skuteczno¶ci.- W takich meczach przewaga psychiczna jest po stronie mniejszego. Sama jednak do niczego nie prowadzi. Na spotkania z tymi mocnymi klubami musisz mieć konkretny plan i się go trzymać. Ten plan trochę nam pokrzyżowała stracona bramka. To efekt tego, że zabrakło wysokiego Kornela Osyry, zawodnika który dałby nam trochę wzrostu przy stałych fragmentach gry. No, ale nie przestraszyli¶my się Legii. My bardziej trenujemy głowy niż nogi. Praktycznie w każdym klubie tak było. Staramy się trafiać do tych zawodników, pokazuj±c im różne rzeczy, inspiruj±c ich. Ile godzin można trenować na boisku? Dwie, trzy, reszta to jest trening głowy. Nad tym pracujemy.- Mamy kilka kluczowych ogniw w drużynie. Krzysztof Pilarz broni pewnie. Para stoperów Kornel Osyra i Artem Putiwcew to też solidna para. Problem polega na tym, że w tych trzech ostatnich meczach z powodu kartek czy kontuzji musieli¶my zmieniać tę dwójkę. Wojtek Kędziora czy Dawid Nowak to do¶wiadczeni gracze, dobrzy do rozegrania...- To młody chłopak, ale pasuje do naszego charakteru i sposobu gry. Połyka przestrzeń, biega po całym boisku. Jak bronimy głębiej i wychodzimy z kontrami to on się dobrze w tym odnajduje. Co do gwiazd, to trudno je wskazać. Nawet jak gdzie¶ jeste¶my na wyjeĽdzie, to ludzie podchodz± do nas, bo wiedz±, że to Termalica. Jakby ich jednak zapytać ilu piłkarzy byliby w stanie wymienić czy ilu rozpoznaj±, to na dzisiaj byłoby ich niewielu. Nieciecza jest dopiero drugi rok w Ekstraklasie i musimy pracować nad budowaniem swojej tożsamo¶ci. Taki Radović przejdzie się przez Warszawę to go wszyscy znaj±. Nasz piłkarz przyjechałby do Warszawy i nikt by nie wiedział, że to on.- Byłem zaskoczony t± wypowiedzi±, bo był u nas kilka dni. Nie zrobił jakiego¶ pozytywnego wrażenia na testach. Artykuł się ukazał jednego dnia, on następnego grał jeszcze sparing i mam wrażenie robił wszystko, by tu zostać. Nie wiem czy ten wywiad to jest do końca prawda, może bardziej asekuracja z jego strony na wypadek gdyby¶my z niego zrezygnowali. Może chciał się jako¶ wytłumaczyć w swoim kraju.- OddĽwięk jest pozytywny, a przyjeżdżaj± do nas ludzie z Hiszpanii, teraz np. byli trenerzy ze Szkocji. Każdy widzi jak tu jest wszystko estetycznie i fajnie wykończone, je¶li chodzi o nasz± bazę, stadion i całe zaplecze z którego możemy korzystać. Miasta tu rzeczywi¶cie nie wybudujemy, ale wszystko co chcemy, to mamy. Przed meczem z Legi± wyczytałem, że nasz budżet jest od nich mniejszy prawie 20 razy. Mamy oczywi¶cie mniej możliwo¶ci zakontraktowania takich czy innych zawodników. Dostaję jednak wiele sygnałów od menedżerów, czy samych graczy, że chętnie by do nas przyszli pograć. Nie każdy się tu jednak odnajdzie. Kto¶ kto całe lata grał w wielkich klubach dla dużej publiki może mieć tu ciężko. Przygl±daj±c się zawodnikom, patrzymy gdzie grali i jak tam funkcjonowali. To jest ważne.- Chciałoby się. Kiedy¶ Orest Lenczyk powiedział, że przypominaj± sobie o nim, nie jak płonie stodoła, tylko jak już płonie chata. W moim przypadku jest podobnie, jak się popatrzy na kluby w których ostatnio pracowałem.Id±c do Pogoni udało mi się jednak awansować do grupy mistrzowskiej. W następnym sezonie po 30. kolejkach mieli¶my trzecie miejsce w tabeli i raptem cztery porażki, czyli tyle co Legia. To był naprawdę spory sukces. Jakby w zimę kto¶ wyłożył pieni±dze na Kamila Drygasa to by¶my mieli medal. Moim zdaniem do sukcesu zabrakło wtedy wła¶nie jednej osoby. Nie było pieniędzy, nie było medalu.- Mój problem polega na tym, że od dłuższego czasu nie miałem możliwo¶ci pracowania w klubie z takim potencjałem, by można było bić się o co¶ więcej. Wszędzie, gdzie ostatnio byłem, zrobili¶my co¶ ponad stan. W Podbeskidziu gdzie, będ±c w beznadziejnym położeniu, udało się drużynę utrzymać w Ekstraklasie. Potem szans na rozwój klubu nie było. Trudno było tam my¶leć o sukcesach. Podobnie pewnie będzie w Termalice. Czy to ja będę trenerem, czy kto¶ inny, to możliwo¶ci potężniejszych klubów będ± większe. Sukcesem może być jednak to, że taki Bruk-Bet awansuje do ósemki, czy będzie blisko czołówki.Oczywi¶cie, jak mawia Tomek Hajto, każdy trener marzy by co¶ dĽwign±ć do góry, założyć jaki¶ medal na szyję. Takie marzenia mam i ja. Pracuj±c w jednym klubie pracujesz też na swoj± przyszło¶ć i zatrudnienie w innej drużynie. Jak dobrze szło mi w Szczecinie , to od razu zatrudniono mnie w Niecieczy. Jak będę dobrze pracował w Termalice, to za chwilę będę miał inny klub. Nie będę szedł do gorszego tylko raczej do mocniejszego. Taka jest kolej rzeczy. Na razie o tym jednak nie my¶lę. Oczywi¶cie łatwiej jest na dzień dobry dostać Lecha czy Legię. Taki Nenad Bjelica, Jacek Magiera, czy Piotr Nowak od razu weszli na wyższy pułap i walcz± o medale, maj± silne karty. My po rozdaniu nie mamy asów, króli czy dam. Mamy dużo słabsze figury. Dużo zależy jednak też od sposobu w jaki funkcjonuje drużyna. Dla mnie największ± satysfakcj± jest to jak gra. Bior±c pod uwagę potencjał jaki mamy w Niecieczy to wyciskamy tu maksa. Zobaczymy, co to da.