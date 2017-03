Lekkoatletyczne HME. Polacy udanie rozpoczęli rywalizację w Belgradzie

- Życzcie mi trzeciego tytułu mistrzowskiego. Kontrolowałem cały czas bieg eliminacyjny. Nie chciałem się przepychać, bo wiedziałam, że mam z czego przyspieszyć w końcówce. Szkoda, że nie ma wielu kibiców, ale pewnie ludzie s± jeszcze w pracy - powiedział Kszczot, który złote medale zimowej imprezy wywalczył w Paryżu w 2011 roku i Goeteborgu w 2013.W eliminacjach osi±gn±ł rezultat 1.48,37. Odpadł jego kolega klubowy Mateusz Borkowski - trzeci w swoim biegu wynikiem 1.50,08.Bardzo pewnie na bieżni wygl±dał Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław). "Nie odkryłem wszystkich kart przed południem" - zaznaczył po awansie do popołudniowego półfinału na 400 m i uzyskaniu wyniku 46,97.Wcze¶niej do półfinału awansowały w komplecie trzy Polki na tym dystansie. Iga Baumgart (BKS Bydgoszcz ), Małgorzata Hołub (KL Bałtyk Koszalin ) i Justyna ¦więty (AZS AWF Katowice ) zgodnie marz± o finale w rywalizacji indywidualnej. Czuj± też, że w sztafecie maj± szansę nawet na zwycięstwo. "Chciałyby¶my zdobyć w Belgradzie złoty medal, ale na pewno nie tylko my" - oceniła ¦więty.Półfinały 400 m zaplanowano w pi±tkowej sesji popołudniowej, podobnie jak finał pchnięcia kul±, w którym wyst±pi Paulina Guba (OKS Start Otwock ) - w eliminacjach osi±gnęła odległo¶ć 17,62 m. Z rywalizacji odpadła Agnieszka Malu¶kiewicz (O¦ AZS Poznań) - 16,15 m.W trójskoku wynik o centymetr gorszy od rekordu Polski Małgorzaty Trybańskiej uzyskała Anna Jagaciak-Michalska (O¦ AZS Poznań). Już w pierwszej próbie miała rezultat lepszy od minimum kwalifikacyjnego do sobotniego finału - 14,15 m.W najlepszej ósemce będzie również Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie). Skoczek w dal pewnie przebrn±ł eliminacje - 7,78 m.Z grona płotkarek na 60 m odpadła Karolina Kołeczek (Wisła Junior Sandomierz), która zajęła pi±te miejsce w biegu eliminacyjnym rezultatem 8,28.