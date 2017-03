Ekstraklasa. Efektowny Lech i malejąca poza domem Lechia, czyli hit kolejki w Poznaniu

Forma na tu i teraz

Niezachwiana obrona

Kolos maleje poza domem

Pół wieku bez wygranej w Poznaniu

Trzy mecze, trzy zwycięstwa, dziewięć bramek zdobytych, żadnej straconej - to ligowy bilans zespołu Nenada Bjelicy w 2017 roku. W ¶rodę Lech do tej imponuj±cej serii dołożył jeszcze wygran± z Pogoni± Szczecin w półfinale Pucharu Polski (3:0). "Kolejorz" notuje najlepszy start w ekstraklasie w historii i szybko awansował z pi±tego na trzecie miejsce w tabeli. W niedzielę o godz. 18 poznaniacy podejm± lidera - Lechię Gdańsk.- Nie będzie już czasu na żadne czekania na dobre wyniki , wiosn± trzeba zacz±ć wygrywać od razu, od pierwszego meczu. I to jest nasz cel. Pracowali¶my tak, by¶my nie potrzebowali ilu¶ tam tygodni na rozkręcenie się, ale od razu zwyciężali. Taka jest specyfika wiosny, w której wszystko się będzie szybko decydowało - mówił "Wyborczej" na pocz±tku lutego pomocnik Lecha, Radosław Majewski.I faktycznie, "Kolejorz" nie czekał na wysok± formę, ligowych rywali w imponuj±cym stylu rozbija od pocz±tku roku. Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Piast Gliwice i Pogoń Szczecin - wszyscy dotychczasowi rywale Lecha przegrywali z nim 0:3. Poznaniacy w zaledwie trzy kolejki odrobili dwa punkty do Lechii, sze¶ć do Jagiellonii i pięć do Legii. Mistrzów Polski zespół Bjelicy w tabeli już wyprzedził.Lech w 2017 roku jest zespołem najrówniejszym i najskuteczniejszym. Nieefektywna ofensywa, na któr± na pocz±tku sezonu narzekał Jan Urban, dzi¶ w Poznaniu jest już tylko wspomnieniem. Chorwacki szkoleniowiec odbudował Dawida Kownackiego (pięć goli w tym roku), dobre zmiany wci±ż daje Marcin Robak. Napastnikom w strzelaniu goli pomagaj± znajduj±cy się w doskonałej formie Majewski, Darko Jevtić i Maciej Makuszewski. Dużo dobrego wnosz± też wysoko graj±cy boczni obrońcy Tomasz Kędziora i Wołodymyr Kostewycz.Lech gra szybko, przyjemnie dla oka, zwycięża regularnie, na razie nie zostawia rywalom złudzeń. Zespół, który zimę spędził na pi±tym miejscu w tabeli, przypu¶cił zdecydowany atak i dzi¶ jest bardzo poważnym kandydatem do mistrzostwa Polski.- Nie jest łatwo utrzymać w zespole dwóch ¶wietnych napastników. Tym bardziej, kiedy jeden musi siedzieć na ławce. W Lechu to się udaje i nie wpływa negatywnie na atmosferę w szatni. To majstersztyk w wykonaniu trenera Lecha. Zreszt± w ogóle zaskakuje mnie to, co z t± drużyn± zrobił Bjelica. Co zrobił nie tylko z jej atakiem, ale też z defensyw± - powiedział w rozmowie ze Sport.pl były napastnik reprezentacji Polski Andrzej Juskowiak.406 - od tylu minut poznaniacy nie stracili gola. Chociaż w zimowym okienku transferowym z Lecha odeszło dwóch podstawowych obrońców, to jego bramkarze czyste konto zachowuj± od 44. minuty ostatniej kolejki zeszłego roku.Lukę po sprzedanym do Dynama Kijów Tamasie Kadarze, skutecznie wypełnia sprowadzony z Karpat Lwów Kostewycz. W Poznaniu, przynajmniej na razie, niespodziewanie łatwo mogli też zapomnieć o odej¶ciu Paulusa Arajuuriego. Niespodziewanie, bo wreszcie na miarę oczekiwań zacz±ł grać Lasse Nielsen, a pretensji nie można mieć też do Macieja Wilusza. A przecież do meczu z Bruk-Betem Termalic±, Lech zanotował aż dziewięć porażek w 11 spotkaniach, w których były piłkarz Korony Kielce znajdował się w podstawowym składzie.- Obawy były duże. Jak widać, niepotrzebnie. Nielsen doskonale zastępuje Arajuuriego - wskazywał Juskowiak. I tłumaczył: - Ale i tak najważniejsze jest to, że w Lechu walka w defensywie zaczyna się już w ataku. Nie ma piłkarza, który odpuszcza. Bjelica zbudował fundamenty oparte na defensywie, które pomagaj± rozwin±ć skrzydła w ofensywie.- Ofensywna forma zespołu jest tak samo ważna jak defensywna - powiedział w pi±tek chorwacki szkoleniowiec. - Skoro jeste¶my stabilni z tyłu, to od razu jeste¶my lepsi z przodu. Kiedy atakujemy musimy być bardzo dobrze zorganizowani zarówno w obronie, jak i w ¶rodku pola. Każdego dnia ćwiczymy pressing i grę zaraz po stracie piłki. Majewski, Maciej Gajos, Łukasz Trałka czy Abdul Aziz Tetteh ciężko pracuj± na treningach i mamy tego efekty.I dodał: - To także zasługa dobrego przygotowania fizycznego. Gdyby nie ono, to nasz pressing nie wygl±dałby tak dobrze. Zawsze interesuje nas każdy kolejny mecz i tak jest też w tym przypadku. Wiemy, że murawa nie jest perfekcyjnie przygotowana i nie możemy grać tak szybko jakby¶my chcieli, ale nie szukamy wymówek. Jeste¶my przyzwyczajeni do tego boiska i prezentujemy się na nim coraz lepiej.W niedzielę do Poznania przyjedzie prowadz±ca w lidze Lechia. Chociaż drużyna Piotra Nowaka wyprzedza Lecha w tabeli o pięć punktów, to faworytem meczu z "Kolejorzem" nie będzie. Wszystko przez słab± dyspozycję na wyjazdach.O ile Lechia w każdym meczu u siebie pręży muskuły i wygl±da na pewnego kandydata do mistrzostwa Polski, o tyle na wyjazdach maleje, punkty często ciuła w bólach. Jesieni± zespół Nowaka wygrał raptem cztery z 10 spotkań na obcych stadionach, wiosn± miał tę statystykę poprawić. Jednak już na pocz±tku roku wrócił dobrze znany schemat. W pierwszej tegorocznej kolejce gdańszczanie rozbili u siebie 3:0 Jagiellonię, by niespełna tydzień póĽniej zremisować 1:1 w Niecieczy z Bruk-Betem Termalic±.W obecnym sezonie Lechia na wyjazdach radzi sobie gorzej niż np. 12. w lidze ¦l±sk Wrocław. Dysproporcje w postawie drużyny u siebie i na obcych stadionach obrazuj± statystyki. Na PGE Arenie zespół Nowaka zdobywa ¶rednio 2,58 punktu na mecz (1,36 na wyjeĽdzie), strzela 2,5 gola (0,82 na wyjeĽdzie), traci 1,08 bramki (1,27 na wyjeĽdzie). [Dane Ekstrastats.pl Lider ekstraklasy problemów ma jednak więcej. Jednym z nich jest przej¶cie z ataku do obrony i łatwo¶ć, z jak± rywale dochodz± do pozycji strzeleckich. W żadnym z tegorocznych meczów lechi¶ci nie uderzali na bramkę czę¶ciej od rywali. To, że zespół Nowaka stracił w tym roku "tylko" trzy gole, to zasługa głównie Duąana Kuciaka. Sprowadzony zim± z Hull City Słowak, ratował drużynę z dużych opresji w Niecieczy i przed tygodniem w starciu z Cracovi±, kiedy go¶cie w pierwszej połowie mogli prowadzić nie jedn±, a nawet dwoma-trzema bramkami. Ostatecznie Lechia wygrała tamto spotkanie 4:2, ale problemów nie uniknęła.- Musimy wyci±gn±ć wnioski z meczu z Cracovi±, zwłaszcza z pierwszych 30 minut, kiedy nie wygl±dali¶my najlepiej. Nowi zawodnicy potrzebowali złapać odpowiedni rytm, tym razem musimy być gotowi do walki od pierwszej minuty. Brakowało nam dynamiki, ale podobnie jak w kilku spotkaniach z jesieni pokazali¶my nie tylko charakter, ale też wytrwało¶ć i wolę zwycięstwa - powiedział oficjalnej stronie klubowej Nowak.Historia ligowych spotkań między obiema drużynami również każe stawiać Lecha w roli faworyta. Z 52 meczów poznaniacy wygrali 25, przegrali 19, dziewięć razy padał remis. W ostatnich 33 latach Lechia pokonała "Kolejorza" raptem cztery razy. W Poznaniu sztuka ta po raz ostatni udała się jej w sezonie 1965/66.- Trzeba docenić to, że Lech wygrał ostatnie trzy spotkania. Jeden i drugi zespół gra bardzo ofensywnie, w dotychczasowych meczach obie drużyny strzeliły mnóstwo goli, co sprawia, że na pewno będzie to ciekawy pojedynek. Takie starcia, to najlepsze co może nas spotkać, nikogo nie trzeba specjalnie motywować - powiedział Nowak.- Lechia jest silna w ofensywie. Milos Krasić, Sławomir Peszko czy bracia Paixao to bardzo dobrzy zawodnicy. My jednak nie zmierzamy nic zmieniać, zagramy po swojemu. Kiedy jeste¶my w pełni przygotowani, to możemy wygrać z każdym. Bez względu na to czy jest to Lechia, Pogoń czy Bruk-Bet Termalica - stwierdził na pi±tkowej konferencji prasowej Bjelica.Mecz Lech - Lechia w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl.