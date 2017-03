NBA. Wyjazdowy sprawdzian Washington Wizards

Gortat znokautowany podaniem

O fatalnym pocz±tku rozgrywek, gdy Wizards uciułali dwie wygrane w pierwszych dziesięciu meczach, w Waszyngtonie nikt już nie pamięta. Zespół rozpędzał się długo, ale gdy już złapał odpowiedni rytm, to od stycznia trudno Gortata i spółkę zatrzymać. Wizards to obecnie trzecia drużyna Konferencji Wschodnie. Bilans 36 zwycięstw i 23 porażek jest tylko nieznacznie gorszy od tego, jaki maj± drudzy Boston Celtics (39-22). Do prowadz±cych na Wschodzie Cleveland Cavaliers też aż daleko nie jest (41-18).Zwycięstwa Wizards imponuj±, a jeszcze bardziej to, jakich rywali ogrywaj±. W ostatnim tygodniu pokonali najlepsz± drużynę NBA , czyli Golden State Warriors i groĽnego rywala na Wschodzie - Toronto Raptors. Od pocz±tku roku przegrali tylko sze¶ć meczów, w tym z Cavaliers po dogrywce. Ale terminarz nie jest dla nich łaskawy.Do końca sezonu Wizards maj± do rozegrania jeszcze 23 mecze. I patrz±c na kalendarz meczów oraz porównuj±c to do tego, z kim graj± rywale, w oczy rzuca się jedno - nikt tak wielu meczów do końca sezonu nie zagra poza własn± hal±. Z pozostałych 23 spotkań aż 15 to "wyjazdy". I to nie byle jakie. Do końca sezonu Wizards zagraj± w Cleveland, Bostonie, Los Angeles (Clippers), Salt Lake City (Jazz) oraz Oakland (Warriors). Co więcej, Wizards czekaj± dwa długie, pięciomeczowe wyjazdy na mecze z rywalami z Konferencji Zachodniej.Pocieszać może fakt, że Wizards aż 15 meczów rozegraj± z drużynami teoretycznie słabszymi, czyli takimi, które do tej pory wygrały mniej niż połowę meczów. Trudniej maj± m.in. Cavaliers, którzy aż 13 meczów rozegraj± z drużynami, które więcej wygrywaj± niż przegrywaj±.Wyjazdowa końcówka sezonu może Wizards jeszcze bardziej umocnić w czołówce Konferencji Wschodniej, o ile utrzymaj± zwycięski kurs. Je¶li jednak strac± swój rytm, wypa¶ć z pierwszej czwórki i stracić przewagę własnego parkietu nie jest trudno.Wizards jak na razie rozwiewaj± pojawiaj±ce się w±tpliwo¶ci. Po ostatnich transferach nawet ławka rezerwowych, któr± do tej pory trudno było uważać za atut, może zaskoczyć rywali, jak miało to miejsce w ostatnim meczu z Raptors.Kanadyjska drużyna będzie najbliższym rywalem Wizards. Mecz odbędzie się w Waszyngtonie, gdzie Gortat i spółka przegrywaj± naprawdę rzadko. Do tej pory wygrali aż 25 z 33 meczów w Verizon Center. Spotkanie z Raptors jest o tyle ważne, że to ostatni pojedynek tych drużyn w sezonie zasadniczym. Raz zwyciężyła kanadyjska ekipa, raz triumfowali Wizards. Kto wygra w pi±tek, będzie miał pewno¶ć, że w przypadku identycznych bilansów na koniec sezonu, będzie wyżej, co może mieć znaczenie w kontek¶cie play-off.W trzeciej kwarcie meczu Toronto Raptors - Washington Wizards Marcin Gortat dostał piłk± w twarz od podaj±cego Johna Walla. - On chciał połamać mój malutki i piękny nos - żartował Polak po meczu.