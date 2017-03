LM siatkarzy. Skra i Resovia w drugiej rundzie play-off mogą zagrać ze sobą

Pary 1. rundy play off

Pary 2. rundy play off

półfinały Final Four

Polskie drużyny nie miały szczę¶cia w losowaniu. Oba włoskie zespoły zmierzyły się z Resovi± i Skr± we wcze¶niejszej fazie rozgrywek. Modena zajęła pierwsze miejsce w grupie bełchatowian, a ekipa Lube była najlepsza w grupie rzeszowian. Kluby z PlusLigi zajęły w tabelach - odpowiednio - drug± i trzeci± lokatę.Gdyby polskim klubom udało się wyeliminować faworyzowanych rywali, to w drugiej rundzie play off trafiłyby na siebie.Lube to w ostatnich latach stały przeciwnik Skry w LM. W poprzednim sezonie drużyny trafiły na siebie w grupie - klub z Italii wygrał 3:1 i 3:0. Znacznie lepiej poszło bełchatowianom w sezonie 2014/15, gdy w 1. rundzie play off zwyciężyli 3:0 i 3:1.Największe szanse - przynajmniej teoretycznie - na awans do kolejnego etapu zmagań ma ZAKSA, która zajęła w grupie A pierwsze miejsce. Je¶li mistrzowie Polski okaż± się lepsi w dwumeczu od Biełogorje, to póĽniej zagraj± z inn± rosyjsk± drużyn± - broni±cym tytułu Zenitem Kazań lub belgijskim Knack Roeselare.Największymi sukcesami w LM spo¶ród rywali polskich klubów może pochwalić się drużyna z Biełgorodu, która w tych rozgrywkach (pod tym szyldem funkcjonuj± od sezonu 2000/01) triumfowała trzykrotnie (2003, 2004 i 2014). Lube ¶więtowało zwycięstwo w 2002 roku. Modena z kolei miała dobr± passę w latach dziewięćdziesi±tych, gdy najbardziej prestiżowymi rozgrywkami kontynentalnymi był Puchar Europy Mistrzów Klubowych.Pierwsze mecze rozegrane zostan± w dniach 14-16 marca, rewanże za¶ między 21 a 23 marca . Drugi etap play off zakończy się 13 kwietnia Final Four, w którym zapewniony udział ma Sir Sicoma Perugia, odbędzie się 29-30 kwietnia w Rzymie.Asseco Resovia Rzeszów - Azimut ModenaPGE Skra Bełchatów - Cucine Lube CivitanovaBiełogorje Biełgorod - ZAKSA Kędzierzyn-KoĽleKnack Roeselare - Zenit KazańArkas Izmir - Dynamo MoskwaBBSK Stambuł - Berlin Recycling VolleysAsseco Resovia Rzeszów/Azimut Modena - PGE Skra Bełchatów/Cucine Lube CivitanovaBiełogorje Biełgorod/ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle - Knack Roeselare/Zenit Kazań BBSKStambuł/Berlin Recycling Volleys - Arkas Izmir/Dynamo MoskwaSir Sicoma Perugia - Asseco Resovia Rzeszów/Azimut Modena/PGE Skra Bełchatów/Cucine Lube CivitanovaBiełogorje Biełgorod/ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle/Knack Roeselare/Zenit Kazań - BBSK Stambuł/Berlin Recycling Volleys/Arkas Izmir/Dynamo Moskwa