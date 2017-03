Siatkówka. Znamy pary pierwszej rundy fazy play-off Ligi Mistrzów. Trudne losowanie polskich zespołów

ZAKSĘ czeka daleka podróż

Pary 1/6 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów:

ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle trafiła na rosyjski zespół Biełogorie Biełgorod. Mistrzowie Polski będ± z pewno¶ci± faworytem tego starcia, choć ze względu na długo¶ć i koszty podróży na teren rywala prezes klubu, Sebastian ¦widerski, wolał unikn±ć tej drużyny. Biełgorod to triumfatorzy LM z roku 2014, lecz od tamtej pory strasz± głównie nazw±. W krajowej Superlidze plasuj± się dopiero na czwartej pozycji, ustępuj±c Zenitowi Kazań, Dinamo Moskwa i Lokomotiwowi Nowosybirsk. Podopieczni Ferdinando De Giorgiego pokazali za¶ w grupie, że wiedz± jak pokonać ekipę z Rosji, więc graj±c swoj± najlepsz± siatkówkę powinni awansować dalej.PGE Skra Bełchatów zmierzy się z niebywale mocn± drużyn± Cucine Lube Civitanova. Bełchatowianie do ostatniej kolejki fazy grupowej nie byli pewni awansu, ostatecznie udało im się wyj¶ć z grupy z drugiego miejsca. W PlusLidze zajmuj± czwart± pozycję, z czego z pewno¶ci± nie mog± być zadowoleni. Lube jest za¶ w tym roku uznawane za jednego z faworytów do triumfu w całych rozgrywkach. Na pocz±tku zaliczyli falstart, przegrywaj±c z Berlin Recycling Volleys, lecz w kolejnych spotkaniach udowadniali swoj± siłę, pokonuj±c między innymi Asseco Resovię Rzeszów dwukrotnie wynikiem 3:0. S± także liderem włoskiej Serie A1 i pewnie zmierzaj± po mistrzostwo kraju.Asseco Resovia Rzeszów będzie miała okazję sprawić niespodziankę, bowiem ich rywalem będzie Azimut Modena. Mistrzowie Włoch mog± pochwalić się mocnym składem z Earvinem Ngapethem na czele, lecz ich gra nie wygl±da w ostatnim czasie zachwycaj±co. W ligowej tabeli zajmuj± dopiero czwart± lokatę, zwolnili także niedawno trenera Roberto Piazzę. Forma Resovii też pozostawia sporo do życzenia , lecz Modena nie jest przeciwnikiem nie do przej¶cia. Rzeszowianie musz± wspi±ć się na wyżyny swoich umiejętno¶ci i przy gorszej dyspozycji Włochów niespodzianka jest jak najbardziej możliwa.Z perspektywy polskich kibiców losowanie nie jest udane. Wiadomym było, że prędzej czy póĽniej dwie polskie ekipy będ± mogły na siebie trafić, lecz zgodnie ze statystyk± ostatnich lat przynajmniej jeden nasz zespół powinien awansować do Final Four. Faworytem do tego osi±gnięcia była ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle, lecz eliminuj±c Biełogorie Biełgorod, w kolejnej rundzie będzie musiała stawić czoła potężnemu Zenitowi Kazań. Zalet± takiego obrotu spraw może być fakt, że je¶li mistrzom Polski uda się pokonać Leona i spółkę, wtedy maj±c za sob± Biełgorod i Zenit będ± największym faworytem do triumfu w całych rozgrywkach.Górn± połowę drabinki zajęły Dinamo Moskwa, Arkas Izmir, Berlin Recycling Volleys i BBSK Istanbul. Oznacza to, że do turnieju finałowego na pewno awansuje zespół, który nie wygrał swojej grupy. W tym przypadku faworytem jest Dinamo, które wcze¶niej dwukrotnie uległo... ZAKSIE Kędzierzyn-KoĽle.Dinamo Moskwa - Arkas IzmirBBSK Istanbul - Berlin Recycling Volleys- Azimut Modena- Cucine Lube Civitanova- Biełogorie BiełgorodZenit Kazań - Knack RoeselarePierwsze mecze zostan± rozegrane w dniach 14-16 marca, rewanże odbęd± się tydzień póĽniej. Turniej finałowy będzie miał miejsce w Rzymie w dniach 29-30 kwietnia. Drużyn±, która na pewno w nim wyst±pi jest Sir Sicoma Colussi Perugia.