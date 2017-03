MŚ w Lahti. Kojonkoski ma wątpliwości co do kombinezonu Wellingera. I nie tylko

"Oszustwo? Raczej optymalizacja"

Słynny trener z Finlandii i aktualny przewodnicz±cy Komitetu Skoków Narciarskich FIS, Mika Kojonkoski, jest zaniepokojony wojn± na kombinezony , jaka zapanowała na skoczniach. Konkretnie, chodzi mu o to, że stroje coraz czę¶ciej balansuj± na granicy przepisów, niejednokrotnie j± przekraczaj±c.Przepisy w kwestii kombinezonów s± bardzo dokładne. Dotycz± odległo¶ci między kombinezonem a skór±, przepływu powietrza, nadruków, zamka, a także nart i butów.VG zaprezentowało Kojonkoskiemu zdjęcia trójki skoczków, którzy zdobywali medale w Lahti: Andreasa Wellingera (złoto i dwa srebra), Cariny Vogt (dwa złota ) i Johanna Andre Forfanga.- Wła¶nie takich obrazków nie lubię - skomentował tylko Kojonkoski. - Wiele rzeczy widzę, o wielu jestem informowany.Kojonkoski mówi, że po¶cig za większ± powierzchni± no¶n± - zwłaszcza w okolicach krocza - doprowadził do obecnego szaleństwa.- Oczywi¶cie, s± skoczkowie, który skacz± dobrze, ale przy doskonałycj kombinezonach robi± to łatwiej. I to daje im wielk± przewagę.- Musimy spotkać się z odpowiednim ludĽmi FIS - zastrzega Kojonkoski. - Nie wydaje mi się, że odniesiemy się do problemu wła¶ciwie przed zakończeniem sezonu. Pewnie na wiosennym zjeĽdzie - kończy.- Nie wydaje mi się, żeby przy kombinezonach dochodziło do jakich¶ oszustw - twierdzi z kolei trener Norwegów, Alexander Stoeckl. - S± różne triki, ale wła¶nie w taki sposób sportowcy optymalizuj± sprzęt.Przed mistrzostwami, Stoeckl skarżył się jednak na to, że Norwegowie pozostali w tyle w wy¶cigu na kombinezony. Jego zdaniem, Austria , Polska i Norwegia radz± sobie w tych sprawach zdecydowanie lepiej.- Jest już lepiej, niż na pocz±tku sezonu, ale nie przesunęli¶my granicy tak daleko, jak oni - mówi.- Na górze i na dole s± sprzęty do kontroli. Ufamy, że ci, którzy je wykonuj±, robi± dobr± robotę - reaguje na słowo Kojonkoskiego trener Austriaków, Heinz Kuttin.