Ekstraklasa. Dariusz Wdowczyk trenerem Piasta Gliwice

Wdowczyk 10 listopada 2016 zrezygnował z funkcji szkoleniowca Wisły Kraków. W nowej roli zadebiutuje w sobotnim spotkaniu wła¶nie z tym rywalem. Oficjalnie powodem jego odej¶cia z "Białej Gwiazdy" były zaległo¶ci finansowe.55-letni Wdowczyk pracował w Krakowie od marca 2016. Wcze¶niej, od marca 2013 do paĽdziernika 2014 , prowadził Pogoń Szczecin . Była to jego pierwsza praca po pięcioletniej przerwie wynikaj±cej z dyskwalifikacji za udział w aferze korupcyjnej.Wiosn± 2008 roku został zatrzymany w zwi±zku ze ¶ledztwem dotycz±cym korupcji w polskim futbolu. Postawione mu zarzuty dotyczyły okresu, gdy był trenerem trzecioligowej Korony Kielce. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze, a s±d w 2009 roku skazał go na trzy lata pozbawienia wolno¶ci w zawieszeniu na pięć lat, grzywnę w wysoko¶ci 100 tysięcy złotych oraz trzyletni zakaz pracy w sporcie. Wydział Dyscypliny PZPN za udział w aferze korupcyjnej odebrał mu licencję trenersk± na siedem lat, ale po upływie czterech przywrócił uprawnienia.Oprócz Wisły, Pogoni i Korony, Wdowczyk prowadził m.in. Wisłę Płock, Polonię Warszawa , Widzew ŁódĽ i stołeczn± Legię, z któr± w 2006 roku wywalczył mistrzostwo Polski. Jako piłkarz reprezentował barwy m.in. Legii, Celticu Glasgow i angielskiego Reading. Wyst±pił w 53 meczach drużyny narodowej, zdobywaj±c dwa gole.Z Latalem działacze Piasta rozstali się po pięciu kolejnych ligowych porażkach, które zepchnęły wicemistrzów Polski na przedostatnie miejsce w tabeli. Czech w poprzednim sezonie doprowadził zespół do największego sukcesu w 70-letniej historii klubu. Niespodziewanie zrezygnował z pracy w Pia¶cie w połowie lipca, tuż przed startem sezonu ekstraklasy. Powodem było niezadowolenie z polityki transferowej władz klubu. Wtedy zast±pił go asystent Jiri Necek, który 30 sierpnia, z powodu niezadowalaj±cych wyników zespołu, stracił pracę. Odszedł też prezes i na stanowisko 1 wrze¶nia wrócił Latal.