Fernando Torres wyszedł już ze szpitala

Torres znalazł się w szpitalu po tym, jak stracił przytomno¶ć w końcówce czwartkowego meczu z Deportivo La Coruna . Alejandro Bergantinos bardzo ostro zaatakował skacz±cego do górnej piłki Torresa. Zawodnik Deportivo uderzył napastnika rywali tak mocno, że ten stracił przytomno¶ć i zacz±ł dławić się językiem.Z pomoc± Hiszpanowi ruszyli koledzy z drużyny, którzy wyci±gnęli mu język, aby się nie udusił. Inni piłkarze w panice zaczęli wzywać służby medyczne. Po kilku minutach Torres został zniesiony z boiska i przetransportowany do szpitala.W nocy Atltico wydało specjalne o¶wiadczenie, w którym napisano, że piłkarz "doznał urazu głowy, ale odzyskał przytomno¶ć i mówi. Noc spędzi w szpitalu na obserwacji." PóĽniej kibiców uspokajał sam piłkarz. "Dziękuję Wam wszystkim bardzo za troskę o mnie i Wasze słowa wsparcia. To tylko napędziło mi stracha. Mam nadzieję, że szybko wrócę do gry".W pi±tek przed południem Atletico poinformowało, że piłkarz po obserwacji został już wypuszczony do domu. "Wspaniała wiadomo¶ć! Fernando Torres po porannych badaniach lekarskich dostał zgodę na opuszczenie szpitala" - czytamy w komunikacie.Piłkarz spędzi weekend z rodzin±. Pewne jest, że nie zagra w najbliższym meczu z Valenci±. Kiedy wróci do gry , jeszczenie wiadomo.