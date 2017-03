MŚ w Lahti. Piotr Żyła do wieczora nie porozmawia, ale już czuje się lepiej. "Cosik się nawet udało przedrzemać po tym medalu"

"Piotrek przeżył mały szok i dobrze mu zrobi gdy odpocznie od rozmów"

"Kamil Stoch zaryzykował w drugiej serii. Ale skok mu nie wyszedł"

"Spojrzałem na buty. Były już za bardzo zniszczone. A my nie mieli¶my nic do stracenia"

Drużynówka? Nawet Słoweńców nie skre¶lajmy

- Już go pu¶ciło - mówił asystent Stefana Horngachera Zbigniew Klimowski, patrz±c na wstaj±cego od ¶niadania Żyłę. - Pu¶ciło, już jest dobrze. Cosik się udało przedrzemać nawet - ¶miał się Żyła.Puszczało długo. Jeszcze po powrocie do Vierumaeki, gdzie skoczkowie i sztab maj± swoje domki w wiosce mistrzostw, zdarzyło się, że Żyła nawet nie zauważył pytaj±cego go o co¶ Horngachera. Austriak mówi Sport.pl , że nie przeżył czego¶ takiego z żadnym sportowcem, którego trenował. I że ogl±daj±c wywiady po konkursie w pewnym momencie zacz±ł się już ¶miać. A gdy Żyła zastanawiał się w pi±tek rano, czy jego też dotyczy zakaz udzielania wywiadów, który dał kadrowiczom Horngacher, Zbigniew Klimowski uci±ł szybko: - Ciebie dotyczy przede wszystkim.- Wywiady dopiero po dekoracji, nic tu nie wskóracie. Piotrek przeżył wczoraj mały szok i dobrze mu zrobi, gdy na razie odpocznie od rozmów - mówił Horngacher. Wieczór po br±zowym medalu był wzruszaj±cy, trudny i długi. Skoczkowie i sztab wrócili do Vierumaeki tak póĽno, że w hotelu, do którego przychodz± na posiłki, minęła już pora kolacji. - Były już tylko sałatki. A ¶więtowanie? Posłuchali¶my muzyki, wypili¶my piwo . Szampanów tu nie mamy - mówi Horngacher.W pi±tek dał czterem skoczkom z drużyny zupełnie wolny dzień. Na trening pójd± tylko Jan Ziobro i Stefan Hula. A wieczorem Żyła, wszyscy jego koledzy z kadry i cały sztab pojad± razem na dekorację medalistów na rynku w Lahti. - Z Kamilem i Maćkiem też pojechali¶my tak± duż± grup± na dekorację najlepszych z normalnej skoczni - mówi Horngacher (Stoch i Kot jako czwarty i pi±ty skoczek konkursu też wychodzili na scenę). Dwaj liderzy jego kadry pracuj± nad tym, jak niedosyt po dwóch konkursach indywidualnych, zamienić na co¶ dobrego w drużynówce. Kot był na dużej skoczni szósty, Stoch siódmy. - Na pewno s± rozczarowani. Maciek pewnie trochę zrezygnowany, że ci±gle trafia na złe warunki. Przy takim wietrze w obu skokach naprawdę nie mógł wiele więcej zrobić. A Kamil w drugim skoku zaryzykował, ale ta próba mu nie wyszła.Austriak tłumaczył też, jak to się stało, że zarz±dził wymianę butów Żyły w dniu konkursu. - Piotrek przyszedł do mnie do pokoju, żeby jak zawsze przed zawodami, sprawdzić kombinezon. Sprawdzali¶my strój, spojrzałem na buty. Były już tak zniszczone, że moim zdaniem trudno było w nich skakać. A nie mieli¶my nic do stracenia.- Zapytałem Piotrka: masz tu jeszcze jak±¶ parę? Miał jedn±, z lata. Dopasowali¶my je do wi±zań i nart i my¶lę że ta zmiana to też jedno z wytłumaczeń sukcesu Piotrka. Wiem, w Turnieju Czterech Skoczni był na podium z jak±¶ poszarpan± sznurówk±. Ale to nie był problem. Matthias - Horngacher pokazał na stoj±cego obok Matthiasa Proedingera, który w polskiej kadrze zajmuje się wprowadzaniem poprawek do sprzętu - spi±ł mu but tak± metalow± czę¶ci±, której nawet Piotrek nie potrafi urwać. A teraz buty musieli¶my już wymienić. Rzadko się to robi w dniu zawodów. Ale czy to było takie ryzyko? Je¶li zmianę butów uważacie za ryzykown±, to co powiecie o samym pomy¶le skakania na nartach? - mówił Austriak.Na pytania o drużynówkę i o prognozy na podstawie wyników z dużej skoczni, gdzie było czterech Polaków w czołowej ósemce i zebrali jako drużyna najwięcej punktów, trener kadry odpowiadał tak jak jego skoczkowie po czwartkowych zawodach: - To był konkurs indywidualny, a drużynowy ma zupełnie inn± specyfikę. Nawet Słoweńców bym w drużynówce nie skre¶lał, choć indywidualnie mieli swoje problemy - mówił. Konkurs drużynowy, ostatnie zawody skoczków w mistrzostwach ¶wiata, w sobotę o 16.15. W obecnym sezonie Polscy skoczkowie nie tylko pierwszy raz wygrali drużynówkę w Pucharze ¦wiata, w Klingenthal, ale powtórzyli póĽniej ten sukces w Willingen. Tylko w Zakopanem mocniejsi od nich byli Niemcy