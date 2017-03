MŚ w Lahti. Piotr Żyła ma brązowy medal. A przed sezonem mówił szczerze: brałem kij i waliłem w drzewa

Obserwuj @LukaszJachimiak







Łukasz Jachimiak: był garbik z fajeczk±, jest nowa pozycja dojazdowa, która ma Ci pozwolić wykorzystać pełnię ogromnych możliwo¶ci. Kiedy pozwoli?



Piotr Żyła: - Już dwa tygodnie temu w Oberstdorfie skakało mi się dużo lepiej niż latem. Poukładałem się w końcu na dojeĽdzie, już się nie muszę tak przejmować pozycj± i dlatego w końcu zacz±łem lepiej robić cał± resztę.



Wymy¶liłe¶ już co¶ chwytliwego na opisanie swojej nowej pozycji dojazdowej?



- Jeszcze nie, ale ona wcale nie jest taka nowa. Jak ruszam z belki, to jednak muszę dupę nisko posadzić, bo tak jest dla mnie lepiej.



Tak uważa Stefan Horngacher?



- Na pocz±tku ruszałem normalnie, jak prawie wszyscy. No i nie umiałem się dobrze ustawić. Po jakim¶ czasie Stefan wszystko przeanalizował i uznał, że mam rację. Mówiłem mu, że niektórzy wielcy tak jeĽdzili. Morgensternowi albo Ahonenowi takie starty z belki nie przeszkadzały, mi też nie przeszkadzaj±. Dlatego od połowy lata znów dupa jest nisko. Próbowałem też różnie układać kolana - szeroko, w±sko, cały czas szeroko, sprawdzałem różne warianty. Ostatecznie zostali¶my przy tym, że ruszam jak przez ostatnie lata z kolanami zł±czonymi, a potem rozszerzam. Dzięki temu jestem lepiej wyważony, obie nogi jad± mi równo. Jak od razu ruszałem z kolanami szerzej, to jechałem krzywo. Z końcem lata Stefan pozwolił mi wrócić do wielu elementów. Lepiej mi z tym.







Pewnie też dlatego, że trochę wychodzi na twoje? Do zmiany tej przedziwnej pozycji przez lata przekonywali cię wszyscy, ale nie przekonali nawet Adam Małysz i prowadz±cy kadrę Łukasz Kruczek, więc pewnie buntowałe¶ się, słysz±c, że Horngacher zamierza to zrobić?



- Powiem szczerze - nie było łatwo, wiedzieć, że nie mam głosu w tej sprawie. Trudno mi było zaufać, że z jazd± po nowemu będzie lepiej, ale wyj¶cia nie miałem. Pamiętam pierwszy trening. Stefan mówi "zrób pozycję". Pytam: "jak±?". "Normaln±, tamtej już nie ma". Za bardzo się nie kłóciłem, nie upierałem, wiedziałem, że nie ma sensu. Lato było ciężkie, Stefan tłumaczył, że trzeba się przemęczyć, dopasować do mnie to, co najlepsze. I na szczę¶cie udało się naprawdę dopasować. Dobrze, że mam to już z głowy, bo zmiany nawet mi się ¶niły.



Często ¶ni± Ci się skoki?



- Tak. To chyba taki sport, że musi się ¶nić.



Jak Ci się ¶ni± zazwyczaj?



- Że wylatuję i nie spadam. Lecę i lecę, cał± noc (¶miech). Często osi±gam jakie¶ kosmiczne



Jak kiedy¶ w Predazzo jedna z nart Bjoerna Einara Romoerena.



- Chyba dopiero po tym jego przypadku zacz±łem mieć takie dziwne sny. Jak się tak steruje rękami w locie z my¶l±, że nie można wyl±dować, to jest strach. Za to jak się budzę, to czuję się lepiej niż po takim ¶nie, w którym nie wskoczyłem do drugiej serii.



Często masz takie?



- Zawsze. W snach jeszcze nigdy nie skakałem w drugiej serii! Nie wiem dlaczego, może za długo lecę w pierwszej i po prostu nie zd±żam na drug± (¶miech).



Rok temu Żyła zakończył sezon jako 35. skoczek ¶wiata, w Pucharze ¦wiata zgromadził tylko 89 punktów. - Ale nie ma co mówić, że gorzej być nie może. Powiem tak i zaraz się przekonam, że jednak bzdury mówiłem? - stwierdził Żyła w listopadowej rozmowie ze Sport.pl . Wtedy opowiedział nam o swojej relacji z trenerem Stefanem Horngacherem, o skakaniu salt z prezesem Apoloniuszem Tajnerem, o snach, w których nigdy nie wchodzi do drugiej serii, choć wybijaj±c się z Wielkiej Krokwi l±duje dopiero na Krupówkach. Otwarcie mówił też o samotno¶ci, izolowaniu się od ludzi i wyładowywaniu nerwów. Po zdobyciu przez niego medalu w Lahti przypominamy, jak± drogę przeszedł do podium.- Już dwa tygodnie temu w Oberstdorfie skakało mi się dużo lepiej niż latem. Poukładałem się w końcu na dojeĽdzie, już się nie muszę tak przejmować pozycj± i dlatego w końcu zacz±łem lepiej robić cał± resztę.- Jeszcze nie, ale ona wcale nie jest taka nowa. Jak ruszam z belki, to jednak muszę dupę nisko posadzić, bo tak jest dla mnie lepiej.- Na pocz±tku ruszałem normalnie, jak prawie wszyscy. No i nie umiałem się dobrze ustawić. Po jakim¶ czasie Stefan wszystko przeanalizował i uznał, że mam rację. Mówiłem mu, że niektórzy wielcy tak jeĽdzili. Morgensternowi albo Ahonenowi takie starty z belki nie przeszkadzały, mi też nie przeszkadzaj±. Dlatego od połowy lata znów dupa jest nisko. Próbowałem też różnie układać kolana - szeroko, w±sko, cały czas szeroko, sprawdzałem różne warianty. Ostatecznie zostali¶my przy tym, że ruszam jak przez ostatnie lata z kolanami zł±czonymi, a potem rozszerzam. Dzięki temu jestem lepiej wyważony, obie nogi jad± mi równo. Jak od razu ruszałem z kolanami szerzej, to jechałem krzywo. Z końcem lata Stefan pozwolił mi wrócić do wielu elementów. Lepiej mi z tym.- Powiem szczerze - nie było łatwo, wiedzieć, że nie mam głosu w tej sprawie. Trudno mi było zaufać, że z jazd± po nowemu będzie lepiej, ale wyj¶cia nie miałem. Pamiętam pierwszy trening. Stefan mówi "zrób pozycję". Pytam: "jak±?". "Normaln±, tamtej już nie ma". Za bardzo się nie kłóciłem, nie upierałem, wiedziałem, że nie ma sensu. Lato było ciężkie, Stefan tłumaczył, że trzeba się przemęczyć, dopasować do mnie to, co najlepsze. I na szczę¶cie udało się naprawdę dopasować. Dobrze, że mam to już z głowy, bo zmiany nawet mi się ¶niły.- Tak. To chyba taki sport, że musi się ¶nić.- Że wylatuję i nie spadam. Lecę i lecę, cał± noc (¶miech). Często osi±gam jakie¶ kosmiczne wyniki , a zdarza się, że nie wiem, ile skoczyłem, bo budzę się, zanim wyl±duję. Dużo gorzej jest, kiedy mi się ¶ni, że wyskakuję, a narty zostaj± na progu.- Chyba dopiero po tym jego przypadku zacz±łem mieć takie dziwne sny. Jak się tak steruje rękami w locie z my¶l±, że nie można wyl±dować, to jest strach. Za to jak się budzę, to czuję się lepiej niż po takim ¶nie, w którym nie wskoczyłem do drugiej serii.- Zawsze. W snach jeszcze nigdy nie skakałem w drugiej serii! Nie wiem dlaczego, może za długo lecę w pierwszej i po prostu nie zd±żam na drug± (¶miech).

Kiedy¶ mówiłe¶ mi, że marzy Ci się taki skok na mamucie, po którym nie dasz rady wyl±dować. To Ci się ¶ni?



- Tak, w Zakopanem wybijam się z progu Wielkiej Krokwi i lecę jak nigdy, l±duję aż na Krupówkach.



Zgodziłby¶ się wyst±pić w cyrku jako linoskoczek?



- Musiałbym trochę potrenować i chyba bym sobie poradził.



Czyli to prawda, że równowagę masz niesamowit±, że po specjalnej linie chodzisz, ile chcesz, podczas gdy inni spadaj± po kilkunastu sekundach?



- Mieli¶my takie ćwiczenia jeszcze za Łukasza Kruczka, w poprzednich sezonach i muszę powiedzieć, że równowagę faktycznie mam dobr±. Wiadomo, że kiedy¶ w końcu spadałem, ale jak już się porz±dnie naspacerowałem. Zdarzało się nawet na tę linę wskakiwać, obracać się, to nie był dla mnie problem. Jak byłem młodszy, to dużo takich dziwnych rzeczy robiłem. W cyrku problemem mogłaby być tylko wysoko¶ć, bo nasza lina wisiała nisko. Ale lęku nie mam, przyzwyczaiłbym się.



Moc też masz tak±, że trenerzy łapię się za głowy. Jest co¶, w co poza skoczni± nie wygrywasz?



- Trenerzy maj± platformę, wszystko mierz±, ale ja nie wiem, jak to dokładnie działa. Staję, skaczę, oni wiedz±, jak± mam szybko¶ć i siłę odbicia. Nie narzekaj±, więc chyba jest ok.



Wiem, że Horngacher nigdy nie widział takiego wyniku, jak twój.



- Tak mówił, gratulował mi. Ale nie wiem, czego dokładnie. Wszedłem, wyskoczyłem i tyle.



Podobno lubisz się zakładać?



- Jak kto¶ się chce założyć, to zawsze przyjmuję wyzwanie i chcę pokazać, że dam radę.



Twoj± specjalno¶ci± s± ekwilibrystyczne skoki do wody?



- Za młodu się dużo do basenu skakało i różne ¶ruby kręciło. O te skoki rzeczywi¶cie zakładam się najczę¶ciej.



Z kim¶ już przegrałe¶?



- Może z prezesem Tajnerem. W zeszłym roku byli¶my w Dubrowniku, płynęli¶my statkiem. Był wysoki, miał z 10 metrów. Prezes powiedział, że jak wykręcę półtora salta, to i on pójdzie. Jak można się było nie zgodzić? Skoczyłem, no i prezes pokazał klasę. Miał technikę lepsz± od mojej, też wykręcił półtora salta. Wszystkich zadziwił, tylko nie mnie. My¶my się wychowali na tym samym basenie w Wi¶le, tam była wieża, z której można było skakać z trzech, pięciu i 10 metrów. Po skakaniu na skoczni skakało się do wody. Wiedziałem, na co go stać.



Głupie, niebezpieczne zakłady też zdarzało Ci się przyj±ć?



- Tak, kiedy¶ w Turcji skakałem na dziko, z jakiego¶ podestu w miejscu, w którym był zakaz. Na szczę¶cie skończyło się dobrze.



Co by¶ zrobił, gdyby teraz przyszedł do ciebie Maciek Kot i zaproponował zakład o to, że w nowym sezonie Pucharu ¦wiata będzie lepszy od ciebie?



- Z Maćkiem zawsze jeste¶my w pokoju, lubimy sobie pożartować i chyba na żartach by się skończyło. On skacze teraz tak dobrze, że trudno z nim rywalizować. Pięć zwycięstw i jedno drugie miejsce w sze¶ciu startach latem to ¶wietne wyniki. Wolę się skoncentrować na sobie, na swoich skokach, a nie na tym, żeby chcieć od kogo¶ być lepszym. Za duże oczekiwania bym przed sob± postawił, gdybym się z Maćkiem założył. A jak za bardzo bym chciał, to nic by się nie udało, bo skoki s± takie, że małymi kroczkami trzeba i¶ć w dobr± stronę. My¶lenie o dużych wynikach bardzo wszystko utrudnia. Przed startem zimy masz dobr± sytuację - Maciek Kot i Kamil Stoch latem skakali bardzo dobrze, również od Dawida Kubackiego kibice będ± pewnie oczekiwać więcej niż od Ciebie.