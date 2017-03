NBA. Golden State Warriors przegrywają bez Kevina Duranta

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

W ¶rodę Warriors przegrali z Washington Wizards, a Durant już na samym pocz±tku doznał kontuzji kolana, która z gry wykluczy go na przynajmniej miesi±c. W czwartek graj±c już cały mecz bez swojego najlepszego strzelca, ulegli szóstej ekipie Konferencji Wschodniej, czyli Chicago Bulls, rzucaj±c zaledwie 87 punktów. To ich najgorszy ofensywnie mecz w sezonie.Warriors rzucaj± ¶rednio 117,5 punktu na mecz, a to był ich trzeci mecz w sezonie, w którym nie rzucili więcej niż 100 punktów. Wszystkie te spotkania przegrali.W czwartkowy wieczór też im nie szło. Pierwsz± "trójkę" trafili dopiero trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty, ale póĽniej nie było lepiej, choć jeszcze do pocz±tku trzeciej kwarty ubiegłoroczni finali¶ci prowadzili. - Trzecia kwarta była rozczarowuj±ca. Brakowało nam zaangażowania i skupienia, nie walczyli¶my o piłkę. A gdy rzuty ci nie wpadaj±, każda akcja ma znaczenie, piłka jest jak złoto. Wystarczyło się po ni± schylić, a my tego nie zrobili¶my - komentował Steve Kerr, trener Warriors.Bulls wygrali trzeci± kwartę 32:22, wyszli na prowadzenie, które udało im się utrzymać w końcówce meczu dzięki fatalnej skuteczno¶ci Warriors. Ostatnie pięć minut meczu koszykarze z Oakland przegrali 2:10, trafiaj±c tylko jeden z ostatnich 11 rzutów, spudłowali siedem prób za trzy punkty.W całym spotkaniu Warriors trafili tylko 34 z 88 rzutów, w tym 6 z 30 "trójek". Superstrzelcy pudłowali na potęgę - Klay Thompson nie trafił 17 z 22 rzutów (1/11 za trzy), a Stephen Curry 17 z 27 (2/11 za trzy). - To już kolejny mecz, gdy nie trafiamy rzutów, z którymi zwykle nie mamy problemów. Ale to nie dlatego przegrali¶my - uważa Curry.- Brakowało na Kevina Duranta. On sprawia, że gra nam się tak łatwo. Przyzwyczaili¶my się do tego - zauważył Andre Iguodala.Bulls do zwycięstwa poprowadził Jimmy Butler, zdobywca 22 punktów. Zespół z Chicago z bilansem 31-30 jest szósty na Wschodzie, ma taki sam bilans jak siódma Indiana Pacers.Warriors wci±ż maj± najlepszy bilans w całej NBA (50-11), ale w walce o pierwsze miejsce na zachodzie już czuj± oddech San Antonio Spurs (46-13), którzy wygrali pięć ostatnich meczów, a w marcu dwukrotnie podejm± ubiegłorocznych finalistów na własnym parkiecie. W tym sezonie te ekipy zmierzyły się już raz - Spurs zwyciężyli wysoko (129:100). Phoenix Suns - Charlotte Hornets 120:103Chicago Bulls - Golden State Warriors 94:87Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 114:109