Tokio 2020. MKOl zmieni pole golfowe ze względu na dyskryminacje kobiet?

- Nasze zasady s± jasne: żadnej dyskryminacji - o¶wiadczył wiceprzewodnicz±cy MKOl John Coates podczas wizyty w stolicy Japonii.Turniej golfa ma zorganizować Kasumigaseki Country Club w prowincji Saitama. Kilka dni przed przyjazdem delegacji MKOl prezes klubu wspomniał o swojej "wielkiej konfuzji", je¶li chodzi o dopuszczenie kobiet do praw członkowskich. Coates postawił jednak ultimatum: je¶li do czerwca problem nie zostanie rozwi±zany, MKOl będzie szukać innego organizatora turnieju olimpijskiego.W wielu klubach golfowych panuj± konserwatywne zasady. Słynny amerykański klub Augusta National, który co roku go¶ci zawody Masters, wprowadził w swoje szeregi dwie panie po raz pierwszy w 80-letniej historii dopiero w 2012 roku.