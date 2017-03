Fernando Torres do kibiców. "Mam nadzieję, że wrócę szybko"

Muchas gracias a todos por preocuparos por mi y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) March 2, 2017

Pięć minut przed końcem czwartkowego meczu Deportivo La Coruna z Atletico Madryt Alejandro Bergantinos bardzo ostro zaatakował skacz±cego do górnej piłki Fernando Torresa. Zawodnik Deportivo uderzył napastnika rywali tak mocno, że ten stracił przytomno¶ć i zacz±ł dławić się językiem.Z pomoc± Hiszpanowi ruszyli koledzy z drużyny, którzy wyci±gnęli mu język, aby się nie udusił. Inni piłkarze w panice zaczęli wzywać służby medyczne. Jose Maria Gimenez nie mógł powstrzymać łez, a potem zacz±ł się modlić, podobnie jak kilku innych zawodników z obu drużyn.Po kilku minutach Torres został zniesiony z boiska i przetransportowany do szpitala. W nocy Atltico wydało specjalne o¶wiadczenie, w którym napisano, że piłkarz "doznał urazu głowy, ale odzyskał przytomno¶ć i mówi. Noc spędzi w szpitalu na obserwacji."PóĽniej do kibiców napisał sam piłkarz. "Dziękuję Wam wszystkim bardzo za troskę o mnie i Wasze słowa wsparcia. To tylko napędziło mi stracha. Mam nadzieję, że szybko wrócę do gry"