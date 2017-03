MŚ 2018. Kibice będą musieli mieć przy sobie specjalne identyfikatory

Rosji powinno szczególnie zależeć na tym, aby zapobiec jakimkolwiek problemom, ponieważ ci±ży na niej kara dyskwalifikacji w zawieszeniu za zamieszki z Euro 2016. Wówczas kibice "Sbornej" uczestniczyli w ulicznych awanturach z sympatykami Anglii przed grupowym meczem obu drużyn w Marsylii. Krajowa federacja piłkarska musiała ponadto zapłacić 150 tysięcy euro grzywny.Za wydawanie identyfikatorów odpowiedzialni będ± organizatorzy.- Każdy kibic będzie musiał go mieć przy sobie wchodz±c na stadion, zarówno na mecze Pucharu Konfederacji, jak i mistrzostw ¶wiata. Wierzymy, że krajowe władze wszystkiego dopilnuj± - powiedział dyrektor turniejów FIFA Colin Smith.Identyfikator będzie zawierał zdjęcie i dane kontaktowe kibica. Każdy, kto go otrzyma, nie będzie musiał mieć wizy na wjazd do Rosji.Puchar Konfederacji rozpocznie się 17 czerwca br., a finał zaplanowano na 2 lipca . Wezm± w nim udział gospodarze, mistrzowie ¶wiata ( Niemcy ) oraz najlepsze zespoły sze¶ciu kontynentów: Portugalia, Chile, Meksyk, Kamerun, Australia i Nowa Zelandia.