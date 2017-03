Konkurs! Odpowiedz na pytanie i wygraj podwójne zaproszenie na mecz Legia - Znicz!

W sobotę o godz. 17 w hali na Bemowie (ul. Obrońców Tobruku 40) koszykarska Legia zmierzy się ze Zniczem Pruszków . Do rozdania mamy dwie podwójne wej¶ciówki na to spotkanie. Co trzeba zrobić, by je zdobyć? W pi±tek godz. 15 na Facebooku Warszawa.sport.pl opublikujemy konkursowe pytanie. Zwycięż± dwie poprawne i najszybsze odpowiedzi