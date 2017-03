MŚ w Lahti. Piotr Żyła z brązowym medalem. Zagrali ze Stefanem Horngacherem jak w pokerze, a duża skocznia wynagrodziła im ryzyko

Stoch: byłem smutny, ale wtedy zobaczyłem Piotrka

Poker z butami

Problemy w Azji

Najdalsza ł±czna odległo¶ć, najwięcej punktów w drugiej serii

"Z Piotrkiem nigdy nie wiesz, co się zdarzy jutro"

"Pierwsza żyłomania mnie przytłoczyła. Druga nie"

Wygrywał już w Pucharze ¦wiata, był na podium Turnieju Czterech Skoczni, ma dwa medale mistrzostw ¶wiata z drużyn±, ale to po czwartkowym medalu z Lahti co¶ w nim pękło. To Maciej Kot , jego najbliższy przyjaciel z kadry, dziel±cy z nim od dawna pokój na zgrupowaniach, musiał wzi±ć na siebie opowiadanie o tajemnicach tego sukcesu. - Pomogła rozmowa ze Stefanem Horngacherem i zmiana butów. W dniu konkursu Stefan sprawdził buty Piotrka i powiedział, że do niczego się już nie nadaj±. Powiedział mu, żeby wzi±ł nowe - opowiadał Kot. Rozczarowany swoim szóstym miejscem, może nawet trochę zniechęcony tym, że znów - jak na mniejszej skoczni - w pierwszej serii miał słabe warunki i potem trzeba było gonić, z dwunastego miejsca. Ale razem z Kamilem Stochem, też zawiedzionym po siódmym miejscu, cieszyli się z medalu Żyły jak ze swojego.- Oddajcie mu dzi¶ wszystko. Również czas antenowy. Byłem smutny po swoim skoku, ale gdy zobaczyłem że Piotrek ma medal, wszystko minęło. To był jego wieczór, w drugiej serii skoczył tak dobrze, że mógł nawet wygrać. Na mniejszej skoczni udał mu się jeden dobry skok, teraz oba - mówił Stoch. Drugi w serii próbnej, a w seriach konkursowych, kolejno, czwarty i dziesi±ty. - Popełniałem błędy. No trudno - mówił. Wydawało się, że to wła¶nie Stoch ma największe szanse, by w drugim skoku przedrzeć się na podium, kosztem Norwega Andreasa Stjernena, który z trzech najlepszych skoczków pierwszej serii najwięcej zawdzięczał korzystnemu powiewowi wiatru. Ale nawet do prowadz±cego Stefana Krafta Stoch tracił tylko 2,9 pkt, miał tę sam± odległo¶ć co Austriak, zdecydowały noty za styl (sprawiedliwie) i punkty za wiatr. Na skoczni normalnej tracił do Krafta po pierwszym skoku ponad dwa razy tyle, 6 pkt. Wtedy było jasne, że zwycięstwo uciekło mu jeszcze przed seri± finałow±. W czwartek było inaczej, ale drugi skok się Stochowi nie udał.To Żyła poleciał jak w sobotę na normalnej skoczni Markus Eisenbichler - z szóstego na trzecie miejsce. Za plecy nieuchwytnych na razie w Lahti Krafta i Andreasa Wellingera. Żyła mówił dwa dni przed konkursem Sport.pl, że lubi duż± skocznię za dreszcz emocji, "jak w pokerku", za to że tu można i zyskać i stracić w każdym skoku dużo więcej. Jemu oddała to, co zdarzało mu się tracić w ostatnich tygodniach po błędach lub z powodu złych warunków. A zagrywka z nowymi butami była rzeczywi¶cie pokerowa. Rzadko zmienia się parę w dniu zawodów.Żyła zacz±ł mistrzostwa od dopiero 19. miejsca na mniejszej skoczni. Stracił błysk po podróży na konkursy w Sapporo i Pjongczang. ¬le zniósł aklimatyzację, pojawiły się w Azji problemy z koordynacj± ruchów, długo nie mógł odnaleĽć tego sposobu na skakanie, który dał mu już w tym sezonie podium Turnieju Czterech Skoczni i konkursu w Bischofshofen. Aklimatyzacja w drug± stronę niby przebiegła lepiej, ale Żyła Ľle zacz±ł też treningi na dużej skoczni w Lahti, w pewnym momencie pojawiły się nawet pytania, czy sztab nie rozważa zast±pienia go w składzie Janem Ziobr±. Stefan Horngacher uci±ł to bardzo szybko. WyraĽnie poirytowany "głupim pytaniem", jak je nazwał, zadeklarował że pozycja Żyły nie podlega żadnej dyskusji, to jest jego skoczek numer trzy i dostanie tyle czasu na spokojne poukładanie swoich skoków, ile będzie potrzebował.W sztabie cały czas byli przekonani, że Żyła zrobił tej zimy na tyle duży postęp, że jest w stanie z dnia na dzień naprawić to co w skokach nie działało. I tak się stało w czwartek. Wprawdzie w wywiadach po konkursie Żyła do¶ć tajemniczo powtarzał cały czas, że to był bardzo trudny dzień, "nie chcieliby¶cie wiedzieć jaki", ale na skoczni udawało mu się zrobić, co chciał. Miał udan± serię próbn±, zaj±ł w niej drugie miejsce, za Kraftem, a przed Stochem. W konkursie miał ł±cznie najdalsz± odległo¶ć, w drugiej serii - najwięcej punktów.Hannu Lepistoe, trener który go prowadził w polskiej reprezentacji, a potem pomagał mu, gdy był trenerem Adama Małysza , a Żyła akurat wtedy wypadł z kadry, mówił często o Żyle, że to duże dziecko , do którego trzeba i warto mieć dużo cierpliwo¶ci. - Z Piotrkiem jest najciekawiej, bo nigdy nie wiesz, co się zdarzy następnego dnia. Wszyscy go kochaj±, ale musi pamiętać, żeby traktować skoki poważnie - mówi o Żyle Horngacher. Austriak ma do Żyły ogromn± słabo¶ć, widzi w Polaku swoj± młodzieńcz± skłonno¶ć do ryzykowania i robienia szalonych rzeczy, wie że Piotr ufa mu bezgranicznie. Nie ma drugiego skoczka w kadrze, który tak bałby się podpa¶ć Austriakowi jak Żyła. Gdy Horngacher zarz±dził w dniu konkursu zmianę butów, nie dyskutował, choć trzeba było na nowo dopasowywać wi±zania.Gdy Austriak ogranicza skoczkom wywiady, Żyły nie da się namówić nawet na krótk± rozmowę. Jak mówił Piotr Sport.pl już w Lahti, to jest różnica między pierwsz± żyłomani±, t± z 2013 roku, a obecn± fal± jego popularno¶ci. Tamta go przytłoczyła, nie potrafił nikomu odmówić, całe dnie spędzał na wywiadach, aż w końcu telefon oddał swojej żonie, Justynie, żeby ona jako¶ to opanowała i zaczęła odmawiać za niego. - A teraz mamy na wszystko wyznaczony czas: jak wywiady, to o konkretnej porze i tylko wtedy. Wszystko stało się dużo łatwiejsze do zniesienia. Wtedy pró¶b było tak wiele, że straciłem podgl±d na rzeczywisto¶ć. Teraz nie, potrafię oszczędzać energię - mówił we wtorek. Nie przypuszczaj±c, że podgl±d na rzeczywisto¶ć straci znów już w czwartek, tylko z zupełnie innego powodu.