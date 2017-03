Wrocław Open tenisistów. Przysiężny w ćwierćfinale

Faworytem meczu był notowany wyżej Lacko (101. ATP), ale nieoczekiwanie pierwszy set należał do Przysiężnego (402. ATP). Polak ¶wietnie serwował (osiem asów, przy zerze rywala) i gładko wygrał 6:1.



Słowak przebudził się w drugiej partii, szybko przełamał Przysiężnego i prowadził 4:1. Polak stracił atut serwisu i nie zdobywał już tak dużo punktów asami (pięć przy sze¶ciu przeciwnika). Przy stanie 5:3 miał szansę wygrać podanie rywala, ale Lacko zdołał się wybronić, wygrać gema i całego seta.



Trzecia, decyduj±ca partia ponownie należała do Polaka, który odzyskał swój atut serwisy. Słowak nie mógł znaleĽć sposobu na precyzyjne pierwsze podania i tylko bezradnie kręcił głow±. Już w drugim gemie Przysiężny przełamał rywala. Decyduj±ca akcja w wykonaniu głogowianina była bardzo efektowna i wzbudziła ogromn± wrzawę na trybunach. Chwilę póĽniej wygrał on swój serwis, prowadził 3:0 i nie oddał już tej przewagi.



Wcze¶niej po wyrównanym i dramatycznym meczu Jerzy Janowicz (188. ATP) przegrał walkę o ćwierćfinał z Austriakiem Juergenem Melzerem (136. ATP) 5:7, 6:7 (6-8).



W pi±tek rywalem Przysiężnego w ćwierćfinale będzie Bo¶niak Mirza Basic (231. ATP). Pocz±tek meczu zaplanowano na godz. 18.