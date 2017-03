MŚ w Lahti. Polacy byli najlepsi drużynowo, ale Norwegia tuż za plecami!

Polscy kibice wreszcie doczekali się indywidualnego medalu na mistrzostwach ¶wiata. Zdobywc± br±zowego kr±żka został Piotr Żyła, który w drugiej serii oddał fenomenalny skok na 131 metrów i skutecznie zaatakował z szóstej pozycji. Dobrze spisali się także pozostali nasi skoczkowie, którzy w komplecie zakończyli konkurs w czołowej dziesi±tce. Maciej Kot zaj±ł szóste miejsce, Kamil Stoch był siódmy, a Dawid Kubacki ósmy. To historyczny wynik biało-czerwonych. Gdyby dzisiaj odbywał się konkurs drużynowy, to Polacy sięgnęliby po złoty medal. Nasi zawodnicy musz± być jednak uważni, bo tuż za ich plecami czaj± się Norwegowie, którzy wrócili do formy.Biało-czerwoni zgromadzili ł±cznie 1072,2 pkt, Norwegowie uzyskali 1066,1 pkt, a Niemcy 1018,9 pkt. Czwarte miejsce przypadło Austriakom, którzy zdobyli w sumie 1009,5 pkt. W czwartkowym konkursie Polacy i Norwegowie zdeklasowali wręcz konkurencje, bo zajmuj±cy trzeci± lokatę Niemcy stracili aż 47,2 punktu do drugiego miejsca. Polscy wyprzedzili za¶ Norwegów tylko o 6,1 punktu. To bardzo mała przewaga, która pokazuje, że w sobotę czeka nas fascynuj±ca bitwa o złoty medal.Stefan Horngacher zapowiedział, że w pi±tkowym treningu wystartuje tylko Stefan Hula i Jan Ziobro. Oznacza to, że skład na sobotę jest znany. Wystartuj± w nim: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Ta czwórka wygrywała już drużynowe zawody zarówno w Klingenthal, jak i w Willingen. W Zakopanem Polska zajęła drugie miejsce.