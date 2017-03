MŚ w Lahti. Stefan Horngacher zbudował więcej niż pomnik z brązu dla Żyły

Żyła mistrzem drugiej szansy

Kubacki krok po kroku w górę

Kot lepszy o kilkaset procent

Stoch z zadyszk±? Ale po jakich wyczynach

Nagroda dla drużyny

Piotr Żyła w czwartek osi±gn±ł największy sukces w karierze. Był tak poruszony swoim br±zowym medalem (złoto zdobył Stefan Kraft, srebro - Andreas Wellinger), że odjęło mu mowę. Nie potrafił odpowiadać na pytania, również na to, czy podium w Lahti jest dla niego ważniejsze niż drugie miejsce w 65. Turnieju Czterech Skoczni. Żyła nie mówił, ale mowa jego ciała powiedziała wszystko. Po raz pierwszy publicznie płakał, tym razem już nie był w stanie założyć maski trefnisia. Spełnił wielkie marzenie.Kilka dni temu Żyła był najsłabszym z czterech Polaków w konkursie na skoczni HS100. Zaj±ł wówczas 19. miejsce. Stracił sporo punktów do czwartego Stocha, pi±tego Kota i ósmego Kubackiego, dlatego przed treningami na obiekcie HS130 zasadne było pytanie, czy aby w drugim konkursie nie zast±pi go będ±cy w wysokiej formie Jan Ziobro. Ale trener Stefan Horngacher szybko wyja¶nił sytuację, ogłaszaj±c, że postawi na tę sam± "czwórkę". Austriak ocenił, że żaden z zawodników go nie zawiódł. Nie zamierzał odsuwać od składu Żyłę za jeden słabszy skok? Słusznie wierzył w zawodnika prawie czołowej "10" Pucharu ¦wiata (tuż przed Lahti Piotr spadł na 11. pozycję) i zarazem "wicemistrza" Turnieju Czterech Skoczni. Zreszt±, w moc Żyły Horngacher wierzył od dawna, już w grudniu mówił w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem, że pracuj± tak, by najmocniejsza była w Lahti. I w swojej drugiej szansie na wielki sukces Żyła pokazał, że plan wypalił.Żyła jest wielki, o niepodważalnych pozycjach Stocha i Kota wiadomo od dawna, a Kubacki wskoczył na taki poziom, który po prostu i w nim każe widzieć kolejne odkrycie Horngachera. Do soboty najlepszym występem Dawida na wielkiej imprezie było 20. miejsce w Predazzo, w konkursie wygranym przez Stocha. Poza tym był jeszcze 31. w pierwszych zawodach włoskich M¦ z 2013 roku, 29. w Falun przed dwoma laty i 32. na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. W Lahti oba starty ukończył na ósmym miejscu, pokazuj±c, że chyba wła¶nie ze skoczka regularnie plasuj±cego się w drugiej dziesi±tce awansował na kogo¶ więcej. Czy już zawodnika aspiruj±cego do podium? Może jeszcze nie, ale na pewno maj±cego na to zadatki.Kubacki pod okiem Horngachera idzie dalej w kierunku, który znalazł już minionej zimy, pracuj±c z kadr± B prowadzon± wtedy przez Macieja Maciusiaka. W poprzednim sezonie 27-latek zdobył 182 punkty P¦, co było jego rekordem życiowym. Teraz ma ich już 299, a do końca jeszcze sze¶ć startów.W kadrze B z Kubackim był Kot. On rok do roku poprawił się o kilkaset procent. W P¦ ma 883 punkty, po raz pierwszy w karierze stan±ł na podium (drugie miejsce w grudniu w Lillehammer), odniósł pierwsze zwycięstwa (w lutym w Sapporo i w Pjongczangu), jest pi±tym zawodnikiem "generalki". Przed rokiem był 31., uciułał 165 punktów. Pi±te i szóste miejsca w Lahti jego ambicji na pewno nie zaspokoiły, ale te pozycje trzeba docenić, bo Maćka nigdy wcze¶niej nie było w czołowej "10" konkursu M¦.Na pewno niespełniony jest w Finlandii Stoch. Lider Pucharu ¦wiata wygrywał już wszystkie wielkie imprezy z wyj±tkiem M¦ w lotach, a tu uplasował się na pozycjach czwartej i siódmej. W ostatnich tygodniach widać u naszego podwójnego mistrza olimpijskiego obniżkę formy, może się zdarzyć tak, że nie obroni pierwszej pozycji w P¦ i Kryształow± Kulę wywalczy nie on, tylko podwójnie złoty w Lahti Stefan Kraft. Ale przecież i Stoch przed przyj¶ciem Horngachera mógł tylko pomarzyć o zimie, jak± przeżywa. Wygrany Turniej Czterech Skoczni, sze¶ć pucharowych zwycięstw i 11 podiów, w sumie 1280 punktów. A jeszcze przed rokiem zaledwie trzy miejsca w czołowej "10", tylko 295 punktów i dopiero 22. pozycja na koniec. W najważniejszych imprezach poprzedniego sezonu Stoch był cieniem mistrza. W Turnieju Czterech Skoczni zaj±ł 23. miejsce, na mistrzostwach ¶wiata w lotach nie został sklasyfikowany, bo odpadł już w kwalifikacjach.Jeszcze jeden wynik z ubiegłej zimy warto przypomnieć - 2154 punkty wyskakali wtedy w sumie nasi zawodnicy w Pucharze Narodów. W 35 startach. Dało to Polsce szóste miejsce, ze strat± ponad pięciu tysięcy (!) punktów do najlepszej Norwegii . W 24 konkursach tej zimy podopieczni Horngachera zdobyli 4383 pkt. To daje im pierwsz± pozycję w Pucharze Narodów. S± o 434 pkt lepsi od Austriaków i o 452 pkt - od Niemców. Z trzech konkursów drużynowych nasi skoczkowie wygrali dwa, w jednym zajęli drug± pozycję, nieznacznie ustępuj±c Niemcom.Po zsumowaniu not zawodników w konkursie na HS100 w Lahti Polska jako drużyna miała miejsce drugie, a na skoczni HS130 - pierwsze. Polska 1072,2 pkt, Norwegia 1066,1, Niemcy 1018,9, Austria 1009,5: tak to wygl±dało w czwartek. Nie wiadomo czy powtórzy się w sobotę, kiedy zostanie rozegrana "drużynówka". Ale wiadomo, że w niecały rok pracy Horngacher zbudował zespół, o którym każdy powie "faworyt". I ten zespół zasłużył, by wywi±zać się ze swojej roli, i trener na to, by odebrać nagrodę za ¶wietnie wykonan± robotę.