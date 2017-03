MŚ w Lahti. Piotr Żyła wygrał zakład z burmistrzem Wisły

Zwycięzca zakładu wybierze zespół muzyczny, który 6 maja wyst±pi w wi¶lańskim amfiteatrze. Tego dnia Żyła spotka się z kibicami, a w mie¶cie odbęd± się imprezy sportowe i kulturalne.Wiceprezes Polskiego Zwi±zku Narciarskiego Andrzej W±sowicz, który w Lahti obserwował konkurs M¦ na dużej skoczni, powiedział:"Żyła zasłużył sobie na ten medal ciężk± prac±. Przeżywał różne okresy w karierze, ale ten sukces wynagrodzi mu wszystko. Ogl±dałem konkurs wspólnie z trenerami kombinacji norweskiej. Wszyscy mieszkamy w Wi¶le, jak Piotrek. To nasz wesołek, s±siad, przyjaciel".Zdaniem W±sowicza Żyła oddał dwa dobre skoki. "Drugi był prawie perfekcyjny. Jedyny na tak± odległo¶ć - 131 m! Wyl±dował prawidłowo. Szkoda, że polski sędzia nie dostosował się do poziomu oceniania i dał mu najniższ± notę niż pozostali".Wiceprezes PZN wierzy, że br±z Żyły nie będzie ostatnim medalem mistrzostw w Lahti. "My¶lę, że w sobotę wi¶lanin będzie jeszcze szczę¶liwszy. Dzi¶ czterech naszych skoczków było w dziesi±tce, a to oznacza, że musimy wywalczyć medal drużynowo. Najlepiej złoty".Czwartkowy konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft, drugie miejsce zaj±ł Niemiec Andreas Wellinger. Na szóstej pozycji uplasował się Maciej Kot , Kamil Stoch był siódmy, a Dawid Kubacki - ósmy.Mamy pierwszy medal na mistrzostwach ¶wiata w Lahti! Doskonały Żyła, Stoch znów lekko rozczarowałPiotr Żyła po zdobyciu br±zowego medalu na mistrzostwach ¶wiata w Lahti nie krył wzruszenia. Emocje długo trzymały naszego reprezentanta, który udzielił dziwnego wywiadu po konkursie