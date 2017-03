MŚ w Lahti. Skoki narciarskie. Żyła: Podium TCS mnie nie zaskoczyło, spodziewałem się. Ale że ja będę kiedyś medalistą? Dedykuję ten brąz dzieciom

Pomogły dopiero pytania po angielsku

"Takie trudne pocz±tki, a taki dobry koniec"

To była piękna scena: łzy na zeskoku, tuż po konkursie, gdy siedział sam, pochylony, i dopiero do niego docierało, co zrobił. Ale gdy przyszła jego kolej na wywiad dla TVP, okazało się, że dla niego było jeszcze na opowiadanie do kamery za wcze¶nie. - Po konkursie płakał cały czas jak dziecko . Jest zupełnie wyczerpany - mówił dyrektor PZN Adam Małysz . Małyszowi polscy kibice krzyczeli pod skoczni± po tym medalu: Adam, wszystko zostało w rodzinie. Bo żona Żyły Justyna jest kuzynk± Małysza.Adam prosił o wyrozumiało¶ć dla Piotrka, kto¶ z polskiego sztabu zbiegł do strefy wywiadów z batonami energetycznymi i izotonikiem, bo była obawa, że Żyła zemdleje z wyczerpania. I dopiero potem Żyle zaczęły wracać siły. Ale nadal był w szoku, nie potrafił sobie przypomnieć, jakie wła¶ciwie były te skoki, które dały mu medal, nie pamiętał rozmowy ze Stefanem Horngacherem, Dopiero gdy od prowadz±cego konferencję usłyszał pytania o wrażenia po angielsku, i po angielsku odpowiadać, nabrał więcej werwy.- Taki trudny dzień, takie trudne były pocz±tki na tej dużej skoczni, nawet w pokerze mi ostatnio nie szło, ale przecież takie dobre zakończenie wyszło- mówił potem, po konferencji. - To że byłem na podium Turrnieju Czterech Skoczni mnie nie zaskoczyło. Jako¶ się tego spodziewałem. Dlatego były inne emocje. A tutaj? Nigdy nie przypuszczałem, że ja będę medalist± - mówił o medalu z indywidualnego konkursu, bo drużynowe medale ma już dwa, br±zowe z Val di Fiemme i Falun.Nawet po konferencji, choć minęła już ponad godzina od konkursu, nie był w stanie rozmawiać dłużej niż pięć minut. Medal zadedykował dzieciom, Karolince i Kubie, który już skacze w dziecięcych zawodach i trenuje na tych samych skoczniach w Wi¶le Centrum, na których zaczynał skakać Piotr, a wcze¶niej Adam Małysz. Po dedykacji dla dzieci znów górę wzięło wzruszenie i tak trzeba było rozmowę zakończyć.