Wrocław Open tenisistów. Janowicz: Zmęczenie dało znać o sobie

Mecz Janowicza z Melzerem miało bardzo dramatyczny przebieg. W jednej z decyzji sędziów Polak w¶ciekły uderzył rakiet± o kort. Po spotkaniu stwierdził, że nie ma pretensji do arbitrów i na pewno nie wypaczyli oni wyniku."Tak czasami bywa i tak widocznie miało być dzisiaj. Melzer grał bardzo dobry tenis , a ja trochę słabiej. Zmęczenie dało znać o sobie i też miało duży wpływ. Od ¶rody zeszłego tygodnia gram dzień w dzień. Przegrałem, taki jest sport . Mogło tak naprawdę być w drug± stronę, ale dzisiaj to rywal okazał się lepszy" - dodał łodzianin.Janowicz do Wrocławia przyjechał prosto z challengera w Bergamo, gdzie zwyciężył. Mimo zmęczenia i natężenia meczów, "Jerzyk" stwierdził, że fajnie było zagrać dla polskiej publiczno¶ci. "Jak mam być jednak szczery, to mam nadzieję, że już tu nie będę musiał przyjeżdżać po punkty rankingowe. Mogę przyjechać ewentualnie jako maskotka" - stwierdził z u¶miechem.Łodzianin gra w turniejach typu challenger, aby zdobywać punkty rankingu ATP i tym samym poprawić swoj± pozycję. Przyznał, że będzie teraz jednak musiał zrobić sobie krótk± przerwę na regenerację sił. "Na pewno zrobię sobie ze trzy dni rehabilitacji. Odpuszczę też najprawdopodobniej turniej w Kanadzie. Nie mogę się dać zwariować. Ważne s± punkty, ale tych meczów ostatnio było naprawdę bardzo dużo. PóĽniej zagram dwa turnieje w Meksyku a potem już ATP" - zakończył Janowicz.