MŚ w Lahti. Żyła był 3,5 metra lepszy od Krafta. Zdecydowały punkty za wiatr!

Chociaż Piotr Żyła był najdalej skacz±cym zawodnikiem podczas konkursu na dużej skoczni w fińskim Lahti, to wyprzedziło go aż dwóch zawodników. Wszystko przez sprzyjaj±cy wiatr, który zabrał Żyle decyduj±ce punkty. - To jest Piotrka dzień, trzeba mu oddać, że bardzo sobie na to zasłużył, był skoncentrowany i pokazał na co go stać. Tak odpalił w drugim skoku, że mógł nawet wygrać. - mówił w TVP Kamil Stoch . Mimo że Żyła oddał skoki w sumie o 3,5 metra dłuższe niż zwycięzca Stefan Kraft, to do złota brakło mu 2,6 punktu. skokach narciarskich za jeden metr na dużym obiekcie przyznaje się 1,8 punktu, co oznacza, że Piotr Żyła odległo¶ciami zyskał aż 6,3 punktu nad Kraftem.Austriak okazał się zdecydowanie lepszy w punktach za styl i wiatr. Chociaż w notach od sędziów Kraft nadrobił nad Żył± tylko 1,5 punktu, to decyduj±ce okazały się punkty za wiatr. Kraft w dwóch skokach zgromadził w sumie 3,9 punktu za złe warunki, ale Żyła skakał przy znacznie lepszym wietrze i system odj±ł mu aż 3,5 punktu. W rezultacie Stefan Kraft notami za styl i warunki nadrobił aż 8,9 punktu, co pozwoliło z nawi±zk± zneutralizować metrow± przewagę Polaka.Br±z mistrzostw ¶wiata to drugie olbrzymie osi±gnięcie Piotra Żyły w tym sezonie. W styczniu Polak zaj±ł drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 65.Turnieju Czterech Skoczni. Tuż po zakończeniu konkursu Żyła wyraĽnie się wzruszył. Było wyraĽnie widać, jak bardzo przeżywa swój kolejny sukces w tym sezonie. - Do końca nie wiem co się stało, nie wiem... Po prostu - lakonicznie odpowiadał Żyła reporterowi TVP. Polak był wyraĽnie wstrz±¶nięty trzecim miejscem i długi nie potrafił doj¶ć do siebie.Kolejna szansa na medale już w sobotę. Polacy wystartuj± wówczas w konkursie drużynowym, w którym będ± zdecydowanymi faworytami.