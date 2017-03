MŚ w Lahti. Piotr Żyła zdobył brązowy medal! Szturc: na przyjściu Horngachera skorzystali wszyscy, a Piotrek najwięcej

Zacz±ł dzięki Małyszowi

Pracu¶ od dziecka

Chciał być jak. Wank

Piotr Żyła zaj±ł trzecie miejsce w czwartkowym konkursie skoków na obiekcie HS130 podczas M¦ w Lahti (wygrał Stefan Kraft, drugi był Andreas Wellinger). Największy sukces w karierze wi¶lanin odniósł na tym obiekcie, na którym 16 lat temu mistrzem ¶wiata został Adam Małysz . Żyła miał wówczas 14 lat i uciekał z lekcji, by ogl±dać transmisje ze zwycięstw swojego idola.- Wcale się nie dziwiłem, że uciekał, Małyszomania była wtedy wszędzie, w całym kraju, a co dopiero mówić o mie¶cie Adama. Piotrek chodził do tej samej szkoły, co wcze¶niej Adam. W Wi¶le Głębcach był w klasie m.in. z Mateuszem Wantulokiem, czyli obecnym trenerem kadry kombinacji norweskiej i z jeszcze kilkoma innymi uczniami, którzy stali się póĽniej dobrymi zawodnikami sportów zimowych. Każdy z nich wszystko by wtedy dał, żeby ogl±dać zwycięstwa Adama i kiedy¶ osi±gn±ć choć trochę tego, co wywalczył Małysz - mówi Szturc.Do¶wiadczony trener, prywatnie wujek Małysza, odkrył talenty i czterokrotnego mistrza ¶wiata, i Żyły. - Adam to był dla niego wzorzec, jak dla wszystkich skoczków w tamtym czasie. Z Piotrkiem często na treningach sobie o sukcesach Adama rozmawiali¶my. On wierzył, że kiedy¶ też zajdzie wysoko i naprawdę zawsze bardzo sumiennie na to pracował - mówi Szturc. - Tak naprawdę dzięki Małyszowi zacz±ł skakać. Bodajże po pierwszym zwycięstwie Adama w Pucharze ¦wiata, czyli po wygranym konkursie w Oslo w marcu 1996 roku, Piotrek zapisał się do klubu. Miał wtedy dziewięć lat. Pamiętam, że przyszedłem do klasy Żyły, do tej klasy chodził też mój syn, wszyscy chłopcy mnie znali. Powiedziałem im, że przyszedłem zapytać kto by się chciał zapisać do sekcji narciarskiej. Piotrek był pierwszym, który się zgłosił - wspomina szkoleniowiec.Szturc szlifował talent Żyły, kiedy ten był juniorem, ale prowadził go również niedawno, gdy zawodnik przechodził kryzys formy i znalazł się poza kadr±. - Zawsze był bardzo pilny, obowi±zkowy, nie pamiętam, żeby się kiedy¶ spóĽnił. Nawet jak był chory, to chciał trenować i jeszcze robić co¶ dodatkowo po zajęciach. Tak było też wtedy, kiedy już był do¶wiadczonym zawodnikiem przeżywaj±cym gorszy czas. W 2010 roku mieli¶my klubowe zgrupowanie nad morzem, Piotrek był poza kadr± i z nami pojechał, a wszyscy moi młodzi zawodnicy patrzyli w niego jak w obrazek, podziwiaj±c to, co on robi. Pracował niesamowicie. I tam, i na krajowych zawodach pokazywał tej młodzieży, jak trzeba postępować. Jak konkurs był po południu, to on zawsze jeszcze trenował przed południem. Wtedy chłopcy pytali mnie czy też mog±. Mówiłem im: "podpatrujcie Piotrka tak, jak on kiedy¶ podpatrywał Adama". I dodawałem, że jeszcze kiedy¶ osi±gnie duży sukces - opowiada Szturc.Trener z Wisły, jak wszyscy, podkre¶la, że do życiowych sukcesów Żyła doszedł dzięki Stefanowi Horngacherowi, który wiosn± ubiegłego roku został trenerem polskiej reprezentacji. - Piotrek zmarnował kilka lat przez swój słynny "garbik z fajeczk±". Ta przedziwna pozycja dojazdowa sprawiała, że jego skoki nie były stabilne. Wszyscy próbowali go przekonać, by zmienił sposób dojazdu do progu, ale on był niesamowicie uparty - wspomina Szturc. - Pamiętam, jak z Adamem Małyszem poszli¶my na trening z chęci± zmienienia Piotrkowi tej pozycji. To było na skoczni w Malince, na imitacji, Żyła ćwiczył na tzw. wózku, l±dował na materacu. Adam popatrzył i w końcu zapytał: "Piotrek, na kim Ty się wzorujesz, tak jad±c?". Piotrek na to: "no Wank tak jeĽdzi". Popatrzyli¶my na siebie z Adamem, obaj zdziwieni, Małysz wówczas powiedział: "to nie masz się na kim wzorować? Przecież to zawodnik z drugiej czy trzeciej dziesi±tki, a nie najlepszy skoczek ¶wiata". Ale Piotrek sobie wymy¶lił, że tak mu wygodnie i że z tego będzie umiał się odbijać nie gorzej niż najlepsi z normalnej pozycji. Łukasz Kruczek, który wtedy prowadził kadrę, zostawił Piotrkowi kwestię dojazdu, uznaj±c, że widocznie tak jest mu najlepiej. Teraz widać, że jednak ta zmiana była konieczna. Stefan Horngacher postawił sprawę jasno - albo zmiana pozycji, albo nie widzimy się w kadrze. Wreszcie Piotrek jeĽdzi normalnie, jak wszyscy najlepsi skoczkowie na ¶wiecie. I sam mówi, że tego potrzebował. Na przyj¶ciu nowego trenera skorzystali wszyscy nasi zawodnicy, a Piotrek skorzystał najwięcej - kończy Szturc.Mamy pierwszy medal na mistrzostwach ¶wiata w Lahti! Doskonały Żyła, Stoch znów lekko rozczarowałPiotr Żyła po zdobyciu br±zowego medalu na mistrzostwach ¶wiata w Lahti nie krył wzruszenia. Emocje długo trzymały naszego reprezentanta, który udzielił dziwnego wywiadu po konkursie