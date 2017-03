MŚ w Lahti. Żyła z brązowym medalem. "Mówił nam: zobaczycie, przyjdzie Stefan i wszystko będzie inaczej. Będzie super. Ja chcę tylko Stefana"

"Teraz tak się odbiję, że rozp... próg"

"Piotrek jest nie do zajechania"

Skoczek, który nasi±kł Horngacherem

"Przestałem żyć marzeniami. One były moim ciężarem"

Jestem jak małpka

Siedem równych skoków

Duże dziecko kończy 30 lat

Nie potrafi udawać, nie potrafi odmawiać i nie potrafi przestać pracować. To go wiele razy ci±gnęło w dół. W wywiadach robi wrażenie kogo¶, kto skacze tak jak stoi i niczym się nie przejmuje. Ale żaden trener, który z nim pracował, tego nie powie. - Piotrek za dużo my¶lał o skokach i o różnych metodach treningowych. Wymy¶lał różne swoje sposoby, wpadał w błędy, utrwalał je - wspomina Hannu Lepistoe, który Żyłę nazywał dużym dzieckiem, nie potrafili znaleĽć porozumienia, gdy Fin był trenerem kadry. Ale potem, gdy Żyła stracił miejsce w reprezentacji, a Fin był trenerem Adama Małysza, pomagał Piotrowi na pro¶bę Adama. Żyła, wi¶lanin jak Adam, uczył się skakania na tych samych małych skoczniach w Wi¶le Centrum, chodził do tych samych szkół, zaczynał w tym samym klubie, u Jana Szturca. Żona Piotra, Justyna, jest kuzynk± Adama.Małysz zawsze Żyle powtarzał: robisz za dużo i to jest gorsze niż gdyby¶ się obijał. Ale on nie potrafił przestać. Wymy¶lał skoki po swojemu, wymy¶lił ten słynny garbik na rozbiegu, który został z nim na lata. Najbardziej bezproblemowy kadrowicz poza skoczni±, na skoczni był często tak uparty, że trenerom opadały ręce. Jan Szturc, który go wyprowadzał na prost± w kryzysowych chwilach, powtarzał często, że Piotrek będzie jeszcze lepszy, je¶li go zacznie bardziej słuchać. W kadrze z pocz±tków pracy Łukasza Kruczka kr±żyła anegdota z jednego z treningów. Żyła mówi do Kruczka, id±c na wieżę: "Łukasz, teraz tak się odbiję, że rozp...ę próg". "Może po prostu odbij się normalnie?". Chwilę póĽniej, po nieudanym skoku. Trener do Żyły: "No i co, chyba nie zadziałało?". "Nie. Teraz się tylko z progu u¶lizgnę".Im gorzej mu szło, tym bardziej szukał i bardziej się przepracowywał. Kończył trening kadry, wszyscy mieli już wolne, a on jeszcze szedł pobiegać, robić wyskoki ze sztang±. Nie tylko Adam próbował go hamować: przekonywali koledzy z kadry, fizjoterapeuci, trenerzy. Trzeba było lat, zanim uwierzył, że to mu szkodzi. - My¶lę, że się na tych błędach w końcu nauczył - mówi Lepistoe.- Jemu jest zawsze mało. Piotrek jest nie do zajechania. Bywało tak, że my już odpoczywali¶my po zajęciach, a on dopiero wyci±gał swoj± rozpiskę. Miał tam plan treningowy i szedł według tego planu - mówi Maciej Kot, przyjaciel Piotra Żyły z kadry. To był plan treningowy Stefana Horngachera. Z czasów, gdy junior Piotr Żyła trenował u Horngachera w kadrze B i razem zdobyli w 2005 roku drużynowe srebro mistrzostw ¶wiata juniorów. Nigdy mu się tak dobrze nie pracowało jak wtedy, nigdy nie czuł takiej mocy w nogach.Gdy wiosn± 2016 pojawiły się informacje, że Austriak jest w¶ród kandydatów na nowego trenera reprezentacji, mówił kolegom z kadry: Ja chcę tylko Stefana. Zobaczycie, teraz wszystko będzie inaczej. Będzie super. - On był całym sob± za nim. Stefek dla Piotrka jest jak dla mnie Hannu Lepistoe. Pierwszy autorytet. Wielka postać z zagranicy, która młodego człowieka kształtuje na cał± karierę. Mnie ukształtował Hannu, a jego Stefan. Był wtedy w takim wieku, gdy się wszystkim nasi±ka bardzo szybko. Nasi±kł Stefanem i tak już będzie mieć zawsze. Do tego będzie wracać - mówi Maciej Kot.Po odej¶ciu Horngachera z Polski do Niemiec w 2006 Żyła nie mógł doj¶ć do siebie przez kilka lat. Zdarzyły mu się dwie zimy bez choćby jednego pucharowego punktu. Nie mógł się odnaleĽć na treningach u Lepistoe. Nie szło mu na pocz±tku u Łukasza Kruczka. Wpadł w rutynę, przestał doceniać to, że jest w kadrze, że ma stypendium, s± wyjazdy. I w pewnym momencie stracił miejsce w kadrze.To wtedy przestał żyć marzeniami, budować sobie wizje, czego to nie osi±gnie, kim nie zostanie. - Zderzyłem się z rzeczywisto¶ci±. Wcze¶niej miałem głowę nabit± różnymi wyobrażeniami. Okazało się, że to było ciężarem - tłumaczył po latach. Poszedł do pracy w pensjonacie rodziców (- Mama i babcia były kierowniczkami domu wczasowego, Żyłowie nie zgin± - mówił kiedy¶), zrozumiał, że na skokach zależy mu najbardziej i zacz±ł walczyć o odzyskanie tego co miał. W jednym z wywiadów opowiadał, że wyniki się poprawiły również dlatego, że się ostatecznie pożegnał z marzeniem: że będzie jeszcze kiedykolwiek trenować z Horngacherem.Zacz±ł żyć tym, co tu i teraz. Musieli się z Łukaszem Kruczkiem nauczyć siebie nawzajem, ale w końcu to wła¶nie za kadencji Kruczka przyszedł przełom w seniorskiej karierze Żyły. Medal mistrzostw ¶wiata 2013 w Val di Fiemme z drużyn±. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze ¦wiata, w Oslo, w marcu 2013 , kilka dni póĽniej podium w Planicy. Wybuchła żyłomania. Kibice zwoływali się przed telewizory, gdy były wywiady z nim po skoku, reklamodawcy proponowali mu więcej niż mistrzowi ¶wiata Kamilowi Stochowi, telefon nie milkł. W końcu telefon zaczęła odbierać żona, bo jej się udawało odmawiać. Piotr nie umie.- Tyle wtedy ludziom naobiecywałem, że ledwo potem wyszedłem na prost±. Nie umiem nie być sob±: nie mówić gwar±, inaczej się ¶miać. Nie zabiegałem o popularno¶ć. Sama przyszła, nawet nie wiem kiedy. Stronę na Facebooku tak naprawdę założyła żona, dopiero potem ja się wci±gn±łem, i poszło. Jak j± polubiło pierwsze tysi±c osób, cieszyłem się, że ludzie akceptuj± mnie takiego, jakim jestem. Jak doszedłem do pięciu tysięcy fanów, to byłem pewien, że będzie ich już tylko ubywać - mówił w 2013 w "Rzeczpospolitej". To był już ten moment, gdy go popularno¶ć zaczęła lekko przytłaczać i przerażać. - Straciłem podgl±d na rzeczywisto¶ć, każdy chce mieć kawałek mnie. Nie jestem jak mi¶ na Krupówkach. Jestem jak małpka - opowiadał wtedy.Przez trzy następne sezony nie udało mu się już wrócić na podium Pucharu ¦wiata. Wyniki psuły się z sezonu na sezon. Wielu obwiniało Żyłę za to, że drużynie nie udało się zdobyć medalu w igrzyskach w Soczi. Ale w mistrzostwach w Falun w 2015 pomógł zdobyć kolejny drużynowy br±z. Potem przyszła fatalna zima 2015/16: problemy z awansem do drugiej serii, ledwie 89 punktów Pucharu ¦wiata, mniej niż zdobył Andrzej Stękała. I na koniec takiego sezonu: wiadomo¶ć że wraca Horngacher."Liczył, że tylko mu Stefan szepnie, a on już zacznie wygrywać"- Nikt się nie bał, czy Piotrek mu zaufa. Tylko czy mu wystarczy cierpliwo¶ci, żeby wszystko ze Stefanem przej¶ć. Bo pozycja dojazdowa, o której się cały czas mówi, to był tylko drobny element z tych, które Piotrek musiał przepracować. Najbardziej widoczny, najbardziej medialny, wyj¶ciowy, ale nie najtrudniejszy. Piotrek zmieniał, ale mu w lecie nie szło. A może raczej: nie szło tak, jak się spodziewał. Jego wiara w Stefana była tak wielka, że liczył że tylko mu Stefan szepnie, a on już zacznie wygrywać. Ciężko pracował, ale bywały momenty, gdy przychodziło zw±tpienie. Wtedy Stefan brał go na rozmowę, pół godziny przegadali, przeanalizowali i na drugi dzień Piotrek skakał dużo lepiej. Stefan mu ci±gle powtarza: cierpliwo¶ć, spokój, będzie dobrze - mówi Maciej Kot.- Piotrka kusiło, żeby wracać do swoich starych sposobów. Wracał do swoich, potem wracał do moich, aż uwierzył, że nowe pomysły działaj±. W jego skakaniu zmieniali¶my najwięcej. Z Piotrkiem pracuje się najciekawiej. Bo nigdy nie wiesz co przyniesie jutro. Wiem, wszyscy go za to kochamy. Ale musi się nauczyć traktować to bardziej profesjonalnie. Nie może w jednym skoku dawać sto procent, a w drugim trzydzie¶ci. Ale pracuje nad tym. Stara się być powtarzalny - mówił Horngacher Sport.pl w grudniu. Niedługo po tym zaczęły się wielkie dni Żyły. Wygrana w mistrzostwach Polski w Zakopanem pokazała, na co go stać, a potem w Turnieju Czterech Skoczni był regularny jak nigdy. Nie zepsuł żadnego skoku, w żadnej z siedmiu serii. W finałowym konkursie wskoczył na podium. I to nie na trzecie miejsce, czego się można było spodziewać przed Bischofshofen, bo strata do Stefana Krafta była mała. Ale na drugie, wyprzedzaj±c Daniela Andre Tandego. Wrócił też w Bischofshofen po niemal czterech latach na podium Pucharu ¦wiata. - Wiedziałem, że Piotrek będzie dobry. Ale nie wiedziałem, że aż tak dobry na tle innych. Oni mieli problem z utrzymaniem regularno¶ci, a on nie. Oni tracili rozpęd, a on się rozpędzał - mówi Maciej Kot.Złożyło się to wszystko dla Żyły wyj±tkowo, a jeszcze pierwszy pucharowy weekend po Turnieju Czterech Skoczni wypadł w tym sezonie w jego rodzinnej Wi¶le. Wisła wreszcie się doczekała pełnego weekendu P¦. On się wreszcie doczekał weekendu, w którym mógł kwalifikacje potraktować jak trening, bo podczas turnieju awansował do dziesi±tki Pucharu ¦wiata.Na wyremontowanych skoczniach w Wi¶le Centrum, tam gdzie się uczyli Piotr i Adam Małysz , skacze już następny Żyła, dziesięcioletni Kuba.- To jest ta twarz Piotrka, któr± najmniej osób zna, a która mi najbardziej imponuje: męża i taty. Trzeba zobaczyć, jak on podchodzi do swoich dzieci, Kuby i Karoliny. Jak się nimi zajmuje, jak z nimi rozmawia i się w tym odnajduje - mówi Maciej Kot. Żyła i Kot od lat dziel± pokój na zgrupowaniach, żona Piotra i dziewczyna Maćka też się lubi± i organizuj± czasem spotkania z dala od skoczni. - Piotrek nigdy nikogo nie udawał. Mówi to co my¶li, choć wie, że niektórym się te żarty nie podobaj±. On się cieszy tym co robi i chciałby, żeby inni też mieli rado¶ć. Na co dzień jest sympatyczny, pogodny i bezproblemowy. Może dlatego tak się dobrze dogadujemy. Jego rado¶ć życia dobrze na mnie wpływa, bo ja jak mi nie idzie, to mam gorszy humor. I jego pozytywna energia mnie wtedy podnosi - mówi Kot.W czwartek został br±zowym medalist± mistrzostw ¶wiata w Lahti.