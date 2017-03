MŚ w Lahti. Kraft znowu mistrzem świata! Piotr Żyła z brązowym medalem!

Stefan Kraft zdobył drugie mistrzostwo ¶wiata i został pi±tym w historii skoczkiem narciarskim, który wygrywał w dwóch indywidualnych konkursach na jednym czempionacie. Ostatnie takie osi±gnięcie należy do Adama Małysza , który dwa złota zdobył w 2003 roku.Polscy kibice wreszcie doczekali się indywidualnego kr±żka. Zdobywc± br±zowego medalu został Piotr Żyła, który w drugiej serii oddał fenomenalny skok na 131 metrów i zaatakował z szóstej pozycji. Maciej Kot zaj±ł szóste miejsce, Kamil Stoch był siódmy, a Dawid Kubacki ósmy. To historyczny wynik biało-czerwonych.Emocje w pierwszej serii rozpoczęły się od skoku Dawida Kubackiego. Polak poszybował 128,5 metra i wyszedł na prowadzenie. Chwilę póĽniej ¶wietn± formę z treningów potwierdził Andreas Stjernen, który skoczył 129,5 metra i zmienił Kubackiego na miejscu dla lidera. Bardzo dobrze zaprezentował się również Piotr Żyła (127,5m) i był tuż za Kubackim. Po pierwszej zadowolony nie mógł być za to Maciej Kot. Polak poleciał 123,5 metra i pierwsz± serię skończył na dwunastym miejscu. Chwilę potem mieli¶my ¶wietne skoki Andreasa Wellingera (127,5m) oraz Stefana Krafta (127,5m), którzy zajęli odpowiednio drugie i pierwsze miejsce. Podium uzupełnił Andreas Stjernen (129,5m).Kamil Stoch skoczył tyle samo co prowadz±cy Stefan Kraft, ale sędziowe przyznali mu znacznie niższe oceny za styl, Austriak skakał także przy odrobinę gorszym wietrze od Polaka. Warto jednak zaznaczyć, że po pierwszej Stoch tracił tylko 2,9 punktu do prowadz±cego Krafta. W rezultacie Polacy zakończyli pierwsza serię na miejscach, które dawały szanse na atak w finale, bo Stoch był czwarty, Kubacki pi±ty, a Żyła szósty.W drugiej serii wreszcie zobaczyli¶my dobry skok Macieja Kota . Polak skoczył 126,5 metra i wyprzedził Daniela Andre Tandego, który wcze¶niej wyl±dował na odległo¶ci 129,5 metra. ¦wietna próba Kota oznaczała, że Polak zaliczy spory awans. Chwilę potem najdłuższym skokiem w konkursie popisał się Piotr Żyła, który skoczył 131 metrów i było wiadome, że ten skok może dać medal. Dawid Kubacki w finale 123 metry i okazało się, że będzie najsłabszym z biało-czerwonych. Najsłabszy nie oznacza w tym wypadku słaby, bo Kubacki zaj±ł bardzo dobre ósme miejsce. Niestety próba ataku na podium ponownie nie powiodła się Kamilowi Stochowi, który poleciał tylko 124 metry i zaj±ł siódme miejsce.Walka o podium była naprawdę fascynuj±ca. Dla Polaków najważniejszym momentem był jednak skok trzeciego po pierwszej serii Stjernena. Norweg skoczył 2 metry bliżej od Żyły, a polscy kibice oszaleli, bo Piotr Żyła zapewnił sobie medal. Wellinger również skoczył bliżej, ale po podliczeniu ocen za styl oraz wiatr okazało się, że wyprzedził Polaka o 1,3 punktu. Pewny złota nie mógł być również Kraft, który l±dował znacznie bliżej niż Niemiec. Decyduj±ce były jednak bardzo wysokie oceny za styl, które pozwoliły Kraftowi zwyciężyć drugi konkurs na mistrzostwach ¶wiata w Lahti.