Ekstraklasa. Trener Korony: Górnik to niewygodny rywal

Za kadencji trenera Bartoszka Korona prezentuje dwa oblicza. W spotkaniach rozgrywanych w Kielcach dominuje nad rywalami od pierwszej minuty, prezentuj±c ofensywn±, przyjemn± dla oka piłkę. Ze stolicy regionu ¶więtokrzyskiego bez punktów wyjechał nawet aktualny lider tabeli Lechia Gdańsk Spotkania na boiskach rywali to drugie, gorsze oblicze zespołu. Kielczanie co prawda potrafili także w meczach wyjazdowych stwarzać sobie pozycje do zdobycia goli, ale z czterech ostatnich wojaży wrócili na tarczy, zdobywaj±c w nich zaledwie jedn± bramkę. Padła ona w ostatniej kolejce w Gdyni , ale Korona przegrała tam z Ark± aż 1:4. Nie brak opinii, że był to najsłabszy jej mecz pod wodz± Bartoszka. "Można się z tym zgodzić, choć statystyki z tego spotkania mówi± co innego. Jednak patrz±c na niektóre sytuacje boiskowe, faktycznie nie byli¶my sob± w tym meczu" - przyznał Bartoszek."Dużo się już mówi o naszych meczach wyjazdowych, ale najważniejsza jest tutaj cierpliwo¶ć. Nie zamierzam wykonywać jakich¶ nerwowych ruchów, bo to może tylko pogorszyć sytuację i zaburzyć nasz± pracę. Ale spokojnie, zaczniemy punktować także w meczach wyjazdowych" - zapewnił trener.W pi±tek na stadionie przy ulicy ¦ciegiennego Korona podejmie ostatniego w tabeli Górnika Łęczna, który w ostatniej kolejce pokonał Piasta Gliwice . "To bardzo niewygodny rywal, z którym Koronie zawsze ciężko się grało" - przypomniał Bartoszek."Przed nami trudne spotkanie, w którym trudno wskazać faworyta. Chcemy dobrze wypa¶ć przed kieleck± publiczno¶ci± i zmazać nienajlepszy obraz po naszej grze w Gdyni. Zamierzamy podtrzymać dobr± passę na swoim stadionie" - dodał szkoleniowiec.Jego zespół cały czas walczy o miejsce w pierwszej ósemce tabeli po rundzie zasadniczej. Po 23 kolejkach Korona z dorobkiem 29 punktów jest dziesi±ta, trac±c jednak tylko punkt do ósmej Pogoni Szczecin . "W tabeli panuje ogromny ¶cisk. Po każdej kolejce następuj± przetasowania. Bior±c to wszystko pod uwagę mecz z zespołem z Łęcznej jest dla nas bardzo ważny, ale innych już nie będzie" - zakończył Bartoszek.