La Liga. Luis Enrigue odchodzi z FC Barcelona. Kto następcą?

Ronald Koeman

Arsene Wenger

Jorge Sampaoli

Mauricio Pochettino

Juan Carlos Unzue

Real bliski blamażu, Barca prowadzi

Trener Evertonu jest jednym z głównych kandydatów . Hiszpańskie media nie do końca w tę kandydatur± wierz±, ale Holender wielokrotnie był już ł±czony z Katalończykami. Co więcej, sam wyznawał, że chętnie przej±łby Barcę.Koeman grał przecież w magicznej Barcelonie lat 1989-95. Kibice pamiętaj± mu na pewno pomoc w zdobyciu czterech tytułów mistrzowskich, Pucharu Króla i pierwszego Pucharu Europy w 1992 r.To nie jest kto¶, kto lubi odchodzić ze stanowiska już po roku. Ale gdyby mógł przej±ć Barcelonę, pewnie by się nad tym nie zastanawiał.W Arsenalu od 1996 r., już w zeszłym miesi±cu plotkowało się o jego przej¶ciu na Camp Nou. Skoro Luis Enrique przetrwał jednak kryzys, przejęcie Barcelony przez Francuza od nowego sezonu wydaje się jednak jako¶ mniej prawdopodobne.Jest to kandydatura wzięta odrobinę z filmu s-f, ale... nie takie rzeczy już się w piłce działy. Wł±cznie z mistrzostwem Anglii Leicester.Aktualny trener rewelacyjnej Sevilli, były selekcjoner reprezentacji Chile. Mało zabrakło, a zeszłego lata sprz±tn±łby Antoniowi Contemu sprzed nosa robotę w Chelsea.W 2015 r. Chilijczyk wygrał ze swoj± kadr± Copa America (w finale z Argentyn±). Wielki fan Lionela Messiego, innych piłkarzy Barcy oraz ofensywnego stylu gry i pressingu. W Barcelonie mogłoby się to sprawdzić.Argentyńczyk utrzymuje, że chce zostać w Tottenhamie, ale czy Barcelonie się odmawia? Trener mieszkał tam już wcze¶niej - w 2004 r. trafił do Espanyolu, gdzie póĽniej był także trenerem.W ci±gu dwóch i pół sezonu zrobił z "Kogutów" naprawdę ¶wietn±, regularnie porz±dnie graj±c± (o mistrzostwo) drużynę. Ciekawe, czego dokonałby z Barc±.Asystent trenera Barcelony. Wydaje się więc naturalne, że Luis Enrique mógłby przekazać mu swoje obowi±zki. Hiszpan już pełni ważn± rolę przy ustalaniu strategii, mocno dogl±da stałych fragmentów gry.Jego wybór nie byłby dla Katalończyków niczym nowym. W 2012 r. będ±cy asystentem Tito Vilanova przej±ł drużynę od odchodz±cego Pepa Guardioli Inne często wymienia nazwiska to Ernesto Valverde (trener Athletic Bilbao) czy Eusebio Sacristan ( Real Sociedad ). Kto zostanie nowym trenerem Barcy, przekonamy się w ci±gu paru miesięcy.Nieoczekiwane ¶rodowe rozstrzygnięcia sprawiły, że FC Barcelona nagle awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej! A jeszcze niedawno Real miał przecież taaak± przewagę! Madrytczycy wci±ż