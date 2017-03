Ekstraklasa. Nowy prezes Ruchu: Trener ma spokój

"Zarz±d jest od tego, by pracownikom zapewnić komfort pracy" - podkre¶lił Paterman, który zanim został szefem klubu, kupił w połowie lutego pakiet ok. 35 procent akcji od Dariusza Smagorowicza. Chorzowianie walcz± o utrzymanie w lidze."Priorytetem jest uzyskanie licencji. Mamy na to czas do końca marca. Od poniedziałku będzie trwał w klubie audyt sportowy i finansowy. Chcemy się przyjrzeć wszystkiemu, nie będę podejmował pochopnych decyzji" - zadeklarował prezes.Wyja¶nił, że we wniosku licencyjnym zgłoszony zostanie Stadion ¦l±ski, który ma być w najbliższych miesi±cach gotowy po modernizacji."Nie mamy innego wyj¶cia, musimy mieć obiekt spełniaj±cy wymogi. Samorz±d Chorzowa ma pozwolenie na budowę nowego stadionu. Gra na ¦l±skim poci±gnie koszty, nie wiemy jeszcze, jakie. To będzie finansowo niełatwe" - ocenił.Jego zdaniem w ekstraklasie s± kluby znajduj±ce się w gorszej finansowo sytuacji niż Ruch."Tylko się o tym tyle nie mówi. Nasze długi nie s± tak duże, by¶my sobie z nimi nie poradzili. Gdybym zakładał czarny scenariusz, nie kupowałbym akcji. W najbliższym czasie nasze zobowi±zania licencyjne zostan± uregulowane. Nie mamy aż takich +ogonów+. Po¶lizgi sięgaj± 2-2,5 pensji. To nie jest oczywi¶cie prawidłowe" - zauważył.Komentuj±c grę piłkarzy w tym sezonie stwierdził, że brakowało agresywno¶ci, walki."Ja chcę widzieć walkę. Zwycięstwo trzeba czasem wywalczyć. Niech gra wygl±da tak jak ze ¦l±skiem (2:0), ale niech będ± trzy punkty. Wygrali¶my dwa mecze, jeste¶my na dobrej drodze. Mamy dobr± drużynę, która potrzebuje wiary i ducha wojownika" - powiedział Paterman.Opowiedział się za wyj¶ciem Ruchu z giełdy NewConnect.Prowadz±cy m.in. sieć kawiarni i restauracji biznesmen został 1 marca po raz drugi w tym sezonie prezesem Ruchu. Kierował klubem przez niespełna miesi±c w sierpniu. Pod koniec lutego zrezygnował z pełnienia tej funkcji szef rady nadzorczej Aleksander Kurczyk, który na duży pakiet udziałów, podobnie jak miasto Chorzów lipcu 2016 rezygnację z kierowania klubem po czterech latach złożył jego współwła¶ciciel Dariusz Smagorowicz.W minionym sezonie zespół zaj±ł ósme miejsce. W końcówce klub przeżywał finansowe zawirowania; z pomoc± przyszedł samorz±d miasta, udzielaj±c 18-milionowej pożyczki. Władze miasta wprowadziły też do zarz±du klubu swojego przedstawiciela. Chorzowianie w 20 jesiennych meczach ligowych wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN i zamykali tabelę.Chodziło o podwójne umowy zawodników (z klubem oraz jego fundacj±) i regulowanie wynikaj±cych z nich zobowi±zań. Po spłaceniu zaległo¶ci do końca stycznia Ruch odzyskał cztery punkty. Niezależnie od tego od połowy lutego chorzowian obowi±zuje półroczny zakaz transferów.Sprawa trwa ponad 10 lat i dotyczy siedmiu byłych piłkarzy "Niebieskich". Ruch od 2005 roku jest spółk± akcyjn±. Zaległo¶ci s± zwi±zane ze stowarzyszeniem, które zarz±dzało klubem wcze¶niej.