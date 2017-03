Ekstraklasa. Trener Arki: Kiedy jest robota, nie ma wolnego

W miniony pi±tek zawodnicy Arki pokonali na własnym stadionie w ligowym meczu 4:1 Koronę Kielce, we wtorek w pierwszym półfinałowym spotkaniu Pucharu Polski pokonali w Suwałkach 3:0 pierwszoligowe Wigry, a już w pi±tek rano wylec± do Krakowa, gdzie w sobotę o godzinie 15.30 zmierz± się z Cracovi±."Od dłuższego czasu nie mamy chwili wytchnienia. Przed meczem z Wigrami trenowali¶my w sobotę i niedzielę, z Suwałk wrócili¶my w ¶rodę o trzeciej w nocy, tego dnia o godzinie 13 mieli¶my trening, natomiast w czwartek zajęcia zaplanowali¶my o 11. W pi±tek o 7 rano lecimy do Krakowa, a póĽniej będziemy przygotowywać się do pi±tkowej konfrontacji u siebie z Lechem Poznań. Zapewne przed konfrontacj± z poznańsk± drużyn± nie uda się wygospodarować dnia wolnego, ale nie narzekamy, bo kiedy jest robota nie ma mowy o odpoczynku" - przyznał Niciński.W ostatnim ligowym meczu Cracovia zmierzyła się z innym trójmiejskim zespołem. Pomimo niezłej gry i prowadzenia 1:0 podopieczni trenera Jacka Zielińskiego przegrali w sobotę w Gdańsku z lideruj±c± Lechi± 2:4."Krakowianie naprawdę zaprezentowali się w tym spotkaniu z niezłej strony, ale atrakcyjny futbol często nie idzie w parze z korzystnym wynikiem . Każdy chciałby grać pięknie, efektownie i skutecznie, ale nie zawsze tak się da. My też jeste¶my tego dobrym przykładem, bo nasz ostatni występ w Suwałkach nie był najwyższych lotów. Byli¶my jednak wyj±tkowo skuteczni, dzięki czemu odnie¶li¶my przekonywuj±ce zwycięstwo" - zauważył.W pierwszym spotkaniu Arka pokonała we wrze¶niu na własnym stadionie swojego najbliższego rywala 1:0, a ponadto ma cztery punkty więcej od "Pasów". 43-letni szkoleniowiec beniaminka ekstraklasy utrzymuje jednak, że to krakowianie s± faworytem sobotniego meczu."Nastawiamy się na wyj±tkowo trudn± rywalizację. Cracovia to bardzo dobry zespół, który ma w swoim składzie wielu klasowych piłkarzy. Poza tym po ostatniej porażce z Lechi± gospodarze s± podrażnieni i będ± wyj±tkowo zdeterminowani, aby powiększyć swój dorobek. Przed podziałem na ósemki zostało tylko siedem kolejek i na finiszu sezonu zasadniczego wszyscy szukaj± punktów. My nie jeste¶my wyj±tkiem, a spotkania Ruchu Chorzów czy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Legi± w Warszawie dowodz±, że można zdobyć je wszędzie" - dodał.Przed meczem z Cracovi± gdyński szkoleniowiec ma do dyspozycji wszystkich zawodników. W porównaniu do ostatniej konfrontacji z Wigrami w składzie Arki należy spodziewać się jednak zmian - pomimo wygranej w Suwałkach 3:0 Niciński powinien wrócić w Krakowie do typowo ligowego zestawienia.A to oznacza, że między słupkami ponownie stanie Konrad Jałocha, a Tadeusz Socha i Adam Marciniak zast±pi± na bokach obrony Damiana Zbozienia i Marcina Warcholaka. Trudno również przypuszczać, aby w ataku znalazło się miejsce dla niemrawego Josipa Barisica.