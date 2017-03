Siatkówka. Impel Wrocław znalazł zastępstwo za Sawicką, Maria Stenzel dołączyła do drużyny

Stenzel pomoże Impelowi walczyć o mistrzostwo?

Ostatnia kontuzja libero Impelu Wrocław , Agaty Sawickiej, oznaczała dla niej koniec sezonu. Dzięki temu, że była to podstawowa zawodniczka drużyny, dolno¶l±ski klub miał prawo skorzystać z transferu medycznego, pozwalaj±cego na zakontraktowanie gracza po zamknięciu okienka transferowego. Dzięki temu do wicelidera Orlen Ligi doł±czyła 19-letnia Maria Stenzel.- Wobec poważnej kontuzji Agaty Sawickiej mogli¶my dokonać transferu medycznego. Po czę¶ci byli¶my przygotowani na tak± sytuację dzięki działaniom scoutingowym, które prowadzimy. Obserwujemy wiele zawodniczek na różnych pozycjach, a w¶ród nich była wła¶nie libero, Marysia Stenzel. Cieszę się, że tak utalentowana i perspektywiczna siatkarka doł±czyła do naszego zespołu. Merry, jako libero reprezentacji Polski juniorek, ¶wietnie wpisuje się w nasz system pracy jaki przyjęli¶my w Impelu - czyli rozwijanie i doskonalenie zawodniczek - powiedział pierwszy trener wrocławianek, Marek Solarewicz.Dotychczas Maria Stenzel występowała w zespole SMS-u PZPS Szczyrk, gdzie ł±czyła naukę z graniem. Jest ona również pierwsz± libero kadry Polski juniorek, z któr± obecnie walczy o udział w mistrzostwach ¶wiata.- ZnaleĽli¶my się w trudnej sytuacji, bo Agata Sawicka stanowiła nie tylko o warto¶ci zespołu na boisku, ale była także sił± mentaln± i napędow± całej drużyny. Kontuzje to jednak czę¶ć składowa sportu , a klub musi być i na tę sytuację gotowy. Z racji tego, że Agata była podstawow± zawodniczk± w większo¶ci meczów - mogli¶my skorzystać z opcji transferu medycznego. Dzisiaj możemy cieszyć się z zakontraktowania kolejnej młodej i zdolnej zawodniczki - Marysi Stenzel. Jestem przekonany, że libero szybko odnajdzie się w naszej młodej drużynie i przyniesie to wymierne korzy¶ci dla całego zespołu - skomentował Prezes Zarz±du Volleyball Wrocław S.A., Jacek Grabowski.Agata Sawicka jest po operacji uszkodzonego stawu. Nie można okre¶lić ile potrwa rehabilitacja. Impel Wrocław jest obecnie na 2. miejscu w tabeli Orlen Ligi. Do liderek z Chemika Police traci siedem punktów, maj±c pięć przewagi nad łodziankami.