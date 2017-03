Lewandowski najskuteczniejszym napastnikiem świata w tym roku

Najefektywniejsi napastnicy z 5 czołowych lig europejskich:

Przeanalizowali¶my statystyki czołowych napastników pięciu najlepszych lig europejskich (hiszpańska, angielska, niemiecka, francuska i włoska). Robert Lewandowski jest najefektywniejszym napastnikiem w Europie. Drugi Harry Kane z Tottenhamu bierze udział przy bramkach swojego zespołu co 65 minut (12 goli i 3 asysty. Trzeci jest Alexandre Lacazette z Lyonu (udział przy golu co 65,3 minuty - 12 goli i 2 asysty). Lionel Messi w 2017 roku bierze udział w akcji bramkowej co 81,5 minuty, Cristiano Ronaldo co 98,2 minuty, a Luis Suarez co 67,9 minuty.Lewandowski w ¶rodę strzelił 2 gole i miał asystę w meczu Pucharu Niemiec z Schalke. Wcze¶niej m.in. strzelił trzy gole Hamburgerowi SV, w meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem miał gola i asystę, a także strzelił dwa gole na inaugurację rundy wiosennej z Freiburgiem.