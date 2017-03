Lekkoatletyczne HME. Kamila Lićwinko: Czuję moc

"Nie robiłam rozbiegów do poprzeczki, ale bieżnia mi się podoba. Nie jest tak no¶na i szybka, jak dwa lata temu w Pradze, a raczej przypomina konstrukcję z mistrzostw w Sopocie. Ze zrozumiałych względów mam stamt±d najlepsze wspomnienia" -powiedziała zawodniczka Klubu Sportowego Podlasie Białystok Po starcie w mityngu w Łodzi narzekała na problemy ze stop± nogi odbijaj±cej. "Za bardzo spanikowałam po tych zawodach. Jestem pod stał± opiek± lekarza i fizjoterapeuty. Mam nadzieję, że zdrowie nie będzie mnie rozpraszało w finale. Główne rywalki to na pewno Litwinka Airine Palsyte i Hiszpanka Ruth Beitia. Mam w głowie ułożone, że muszę rozegrać swój konkurs, bez patrzenia na konkurentki. Cieszę się, że ma być wielu kibiców, bo mnie to nakręca i lepiej czuję się w takich warunkach" - podkre¶liła.Michał Lićwinko - m±ż i trener Kamili - ma również w swej grupie lidera europejskiej tabeli skoczków Sylwestra Bednarka (RKS ŁódĽ )."Inaczej robi się trening siłowy w przypadku zawodników i zawodniczek, s± też różne niuanse techniczne. Przygotowania nie mog± być jednak diametralnie różne, bo to przecież ta sama konkurencja. Kamila i Sylwek mog± trenować razem" - przyznał szkoleniowiec.Pierwsze rozmowy o ich współpracy odbyły się po mistrzostwach ¶wiata w Pekinie w 2015 roku."On wtedy potrzebował nowych bodĽców. Przemy¶lałem sprawę, pogadałem z Kam± i doszli¶my do wniosku, że to może mieć sens. Sylwek to pracowity i wytrwały człowiek. Wielu by się poddało po tylu perturbacjach zdrowotnych. On zacisn±ł jednak zęby i znów jest w ¶wiatowej czołówce" - powiedział Lićwinko.Bednarek zdobył w 2009 roku br±zowy medal mistrzostw ¶wiata w Berlinie . Miał wtedy 20 lat. Potem zmagał się przez lata z problemami zdrowotnymi, m.in. zerwaniem ¶cięgna Achillesa. Już w poprzednim sezonie sygnalizował zwyżkę formy, a w tym roku pobił rekord życiowy skacz±c na Słowacji 2,33. Na ¶wiecie taki rezultat osi±gn±ł w tym sezonie jedynie Kanadyjczyk Derek Drouin."Będę jako szkoleniowiec zadowolony, jeżeli moi podopieczni zaprezentuj± w Belgradzie skoki, na które ich stać. Wiem, że ciężko pracowali¶my i stać nas na sukcesy. Jeżeli Kamila skoczy dwa metry, a mimo nie da to medalu, nie będzie rozczarowania" - dodał.W Polsce po kontuzji Justyny Kasprzyckiej (AZS AWF Wrocław) najbardziej utytułowana w ostatnich latach skoczkini wzwyż nie ma konkurencji na swoim poziomie."Fajnie było patrzeć na to, w jaki sposób dziewczyny ze sob± rywalizuj± i nakręcaj± się wzajemnie. W tamtym sezonie halowym dobrze skakała Urszula Gardzielewska, a na stadionie trochę zabrakło jej do minimum uprawniaj±cego do startu w imprezach mistrzowskich. Wiem od trenera Justyny, że wróc± do rywalizacji latem" - powiedział Lićwinko.Finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano w sobotę, a mężczyzn w niedzielę.Większo¶ć polskich lekkoatletów uczestniczyła w czwartkowym treningu, zapoznaj±c się z obiektem mistrzostw. Zawodnicy zwracali uwagę na fakt, że publiczno¶ć będzie znajdowała się bardzo blisko bieżni, co przy komplecie publiczno¶ci pomoże ich zdaniem stworzyć atrakcyjne widowisko.