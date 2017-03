LM piłkarzy ręcznych. Trener Orlenu: mamy nadzieję, że PSG się pogubi

W niedzielę w Orlen Arenie płoccy piłkarze ręczni zagraj± z jedn± z najlepszych drużyn na ¶wiecie - Paris Saint-Germain. Tydzień póĽniej - w ostatniej kolejce grupy A LM - o punkty powalcz± na wyjeĽdzie z najbardziej utytułowan± ekip± globu - mistrzem Hiszpanii Barcelon±.Wisła wygrała 18 lutego walkę o szóste miejsce w tabeli - ostatnie premiowane awansem - pokonuj±c w Płocku Bjerringbro Silkeborg 28:25 i trzy kolejki przed końcem rozgrywek miała cztery punkty przewagi nad mistrzami Danii. Tydzień póĽniej jednak, w pojedynku 12. kolejki, płocczanie przegrali z mistrzem Węgier Telekomem Veszprem na wyjeĽdzie 25:31."Po spotkaniu okazało się, że niespodziewanie Duńczycy wygrali na wyjeĽdzie z THW Kiel i na dwa mecze przed końcem fazy grupowej mieli¶my już tylko dwa punkty przewagi nad Bjerringbro" - tłumaczył kapitan płockiej drużyny Adam Wi¶niewski.W dwóch ostatnich kolejkach Duńczycy zagraj± na wyjeĽdzie z niemieckim Flensburg-Handewitt i u siebie ze szwajcarskim Kadetten Schafhausen, ostatni± drużyn± grupy A. Płocczanie maj± znacznie trudniejsze zadanie, ale zdaniem Wi¶niewskiego jest wykonalne."Z kolegami z drużyny ¶miejemy się, że te wszystkie wielkie zespoły z Europy już pokonali¶my w naszej hali. Wygrali¶my z Barcelon±, Kiel, Flensburgiem, Veszprem, zostali tylko paryżanie. Wyliczyli¶my, że usatysfakcjonuje nas choćby punkt. Od pierwszej minuty będziemy chcieli narzucić swój rytm gry rywalom, musimy być agresywni w obronie, żeby nasi bramkarze mogli trochę piłek poodbijać i pu¶cić co najmniej kilka kontr. Jak to nam się uda, rozbijemy PSG" - powiedział.W podobnym tonie wypowiada się trener Przybecki."Nie mamy innego wyj¶cia, musimy walczyć o punkty i na to się nastawiamy. Będziemy bardzo chcieli wykorzystać własn± halę, mocno liczymy na kibiców. Można zapunktować z PSG, trzeba tylko zagrać m±drze, musi być modelowa gra w obronie i bezbłędna współpraca z bramkarzami, a do tego celne rzuty, by po naszej stronie przybywało więcej goli niż po stronie rywali" - dodał.Zapytany o sposób na sukces szkoleniowiec wyja¶nił: "O PSG nie można mówić jak o drużynie, która ma słabe strony. Trzeba się przede wszystkim zastanowić, jak się przeciwstawić temu specyficznemu stylowi gry, który preferuj± rywale. Nam jest potrzebna skuteczna obrona, bramka i kontra, bo wiadomo, że samym atakiem pozycyjnym nie wygramy niedzielnego meczu. Mamy nadzieję, że przy niesamowitej atmosferze w naszej hali, go¶cie trochę się pogubi± i my będziemy mogli to wykorzystać".Z PSG można wygrać, co udowodniła ekipa Montpellier w meczu 1/8 finału Pucharu Francji , pokonuj±c podopiecznych Zvonimira Serdarusica 34:28."Ogl±dali¶my ich mecz pucharowy, podobnie jak wszystkie inne dostępne naszych rywali. Parę czynników zadecydowało o tamtej porażce. Przede wszystkim znakomita postawa bramkarza, Szwajcara Nikoli Portnera. Analizowali¶my pojedynek, wiele wniosków wyci±gnęli¶my, ale to my gramy, nie jeste¶my Montpellier i musimy swoim stylem wpłyn±ć na grę PSG" - podkre¶lił.Niedzielne spotkanie w Płocku Orlen Wisła - Paris Saint-Germain rozpocznie się o godz. 18.00.