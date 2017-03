Turniej WTA w Kuala Lumpur. Linette w ćwierćfinale po kreczu Peng

Zaplanowane na koniec dnia spotkanie 25-letniej Linette ze starsz± o sze¶ć lat Peng rozpoczęło się z ponadgodzinnym opóĽnieniem spowodowanym deszczem. Pocz±tek nie był udany dla poznanianki - na wstępie straciła podanie. Od razu jednak zanotowała przełamanie powrotne. Wyrównana walka nie trwała długo. Od stanu 2:2 kolejne gemy na swoim koncie zapisywała już tylko Polka. Przy stanie 5:2 Chinka poprosiła o przerwę medyczn±. Po rozmowie z fizjoterapeutk± zdecydowała, że nie będzie kontynuować gry Zawodniczki spędziły na korcie pół godziny. Była to pierwsza konfrontacja 93. w ¶wiatowym rankingu Linette z 49. w tym zestawieniu Azjatk±.Polka na otwarcie pokonała Ukrainkę Katarinę Zawack± 6:1, 3:6, 6:3. Był to jej pierwszy wygrany singlowy mecz w imprezie WTA w tym sezonie. Wcze¶niej przegrywała zarówno w eliminacjach zawodów tej rangi, jak i w głównej drabince. Podobnie potoczyły się jej losy w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Zwycięstwa w tym roku zanotowała w grze pojedynczej wcze¶niej jedynie w Pucharze Federacji.W ćwierćfinale w Kuala Lumpur zmierzy się z kolejn± Chink± - rozstawion± z "pi±tk±" Ying-Ying Duan.Linette jest jedyn± polsk± singlistk± w drabince głównej turnieju w Malezji. W eliminacjach odpadły Urszula Radwańska i Paula Kania. Ta ostatnia zgłosiła się też do debla - w parze z Argentynk± Mari± Irigoyen rozstawione były z numerem trzecim. Przegrały pierwsze spotkanie.