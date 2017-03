La Liga. Real Madryt - Las Palmas. Marcelo o czerwonej kartce: Bale jest już duży

Real bliski blamażu, Barca prowadzi

Pomocnik już w 47 minucie osłabił Real Madryt w ligowej potyczce z Las Palmas. Po nieoczekiwanej czerwonej kartce Walijczyka, który trochę się "zagotował", Real stracił dwa gole, ale, ostatecznie, zremisował 3:3 - punkt dwoma golami w końcówce uratował Cristiano Ronaldo.Koledzy porozmawiali sobie potem z Bale'em. Maj± nadzieję, że w przyszło¶ci uda się unikn±ć podobnych incydentów.Marcelo nie chciał jednak powtarzać się i odpowiadać na pytania zadawane na ten sam temat na pomeczowej konferencji prasowej. Wygl±da na to, że Brazylijczyk ma już do¶ć tłumaczenia się za słabe występy całego zespołu.- Znowu do mnie należy wyja¶nienie, co się stało. A to trudne - zacz±ł obrońca. Moim zdaniem, musimy poprawić wiele rzeczy, nawet mimo tego, że cały czas jeste¶my z przodu. Musimy poprawić wiele rzeczy. Podczas meczów nie robimy tego, co obiecujemy sobie wykonywać przed meczami - podkre¶la Marcelo. A co z Bale'em?- Nie ja powinienem dawać mu prztyczka w ucho. Takie rzeczy robię moim dzieciom - powiedział Brazylijczyk po czerwonej kartce kolegi. - Bale jest wystarczaj±co duży, żeby wiedzieć, czy popełnił bł±d, czy nie.- Przeprosił. Nie był z tego zadowolony - dodał trener "Królewskich", Zinedine Zidane. - Takie rzeczy się zdarzaj±, takie s± reguły gry i nie możemy ich zmienić. Kiedy¶ po meczach byłem szczę¶liwy, ostatnio nie mam ku temu okazji, ale to bardzo długi sezon i jeszcze to zmienimy - obiecał Francuz.Nieoczekiwane ¶rodowe rozstrzygnięcia sprawiły, że FC Barcelona nagle awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej ! A jeszcze niedawno Real miał przecież taaak± przewagę! Madrytczycy wci±ż