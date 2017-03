Luis Enrique odchodzi z Barcelony. Piłkarze zaskoczeni

Zaskakuj±ce o¶wiadczenie

- Nie wiedzieli¶my o niczym wcze¶niej. Postaramy się wygrać wszystko do końca sezonu. Był naszym szefem przez dwa i pół roku, spodziewali¶my się, że przedłuży umowę. Zaakceptowali¶my jego wybór i życzyli¶my mu wszystkiego najlepszego - mówił Rakitić.- Jestem mu bardzo wdzięczny. To dzięki niemu trafiłem do Barcelony, on nalegał na ten transfer - dodał Chorwat.Co o odej¶ciu Enrique s±dz± pozostali piłkarze, nie wiadomo. Poza Rakiticiem żaden z nich nie odniósł się publicznie do odej¶cia Enrique. Po ¶rodowym meczu ze Sportingiem nie rozmawiali z mediami.Trener Barcelony Luis Enrique poinformował na konferencji prasowej po meczu ze Sportingiem Gijon (6:1), że sezon 2016/2017 będzie jego ostatnim na ławce szkoleniowej zespołu z Katalonii.