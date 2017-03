Roland Garros bez Szarapowej? "Nie po to dajemy pieniądze na walkę dopingiem, by..."

- Zaproszenie Szarapowej będzie trudne. Nie po to z jednej strony dajemy 1,5 mln euro na walkę z dopingiem, by z drugiej. Ale decyzji jeszcze nie podjęli¶my - powiedział Giudicelli.W±tpliwo¶ci, co do Szarapowej nie ma za to brytyjski tenisista, obecnie numer jeden na ¶wiecie, Andy Murray . - My¶lę, że trzeba samemu sobie wypracować punkty niezbędne do gry w takim turnieju, a nie liczyć na "dzik± kartę". Decyzja należy jednak do organizatorów turnieju. Je¶li według nich wielkie nazwiska przyci±gn± na trybuny więcej ludzi, to ich sprawa.Czy Szarapowa wyst±pi na lipcowym turnieju na kortach Wimbledonu ? Organizatorzy na razie s± w kropce. Licz±, że pięciokrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema zdobędzie do czasu rozpoczęcia turnieju wystarczaj±c± liczbę punktów do udziału w Szlemie. Je¶li nie, będ± się zastanawiali nad "dzik± kart±".