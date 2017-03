Isco i Morata w Milanie za 150 mln euro?

Ani Isco ani Morata nie s± do końca zadowoleni z roli, jak± pełni± w drużynie dowodzonej przez Zinedine Zidane'a. Dodatkowo, Real odłożył rozmowy o przedłużeniu kontraktu z Isco. Z kolei Morata przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Karimem Benzem± Obu chciałby zatrudnić u siebie Milan, który, zdaniem dziennika "AS", byłby w stanie zapłacić latem ł±cznie 150 mln euro. O ile do skutku dojdzie przejęcie klubu przez chińskich inwestorów.Sino-Europe Sports Investment Management - to chińskie konsorcjum miało przej±ć legendarny włoski klub, ale umowa jeszcze nie weszła w życie. Chińskie władze blokuj± inwestycje zagraniczne, konsorcjum nie zebrało wynegocjowanej sumy i finalizacja transakcji została przełożona o kolejny miesi±c. Według wstępnego porozumienia Chińczycy mieli zapłacić za klub 740 mln euro.