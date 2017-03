NBA. Jose Calderon był graczem Warriors niecałe dwie godziny. Zarobi 415 tys. dol.

Jose Calderon was a Golden State Warriors player for 1 hour and 59 minutes today.



He will make about $415,000 for this. — Darren Rovell (@darrenrovell) March 2, 2017

Marcin Gortat znokautowany podaniem

O przyj¶ciu Calderona do Warriors mówiło się od kilku dni. Los Angeles Lakers w poniedziałek na pro¶bę koszykarza zwolnili go z umowy, by ten mógł doł±czyć do drużyny ubiegłorocznych finalistów. Calderon wstępnie porozumiał się w sprawie kontraktu z Warriors, ale musiał czekać do ¶rody, by móc oficjalnie zostać ich graczem.A w ¶rodę priorytety Warriors się zmieniły, bo kontuzji doznał Kevin Durant . Rozgrywaj±cy już im potrzebny nie był, szukali zastępcy na pozycji skrzydłowego na wypadek, gdyby ich najlepszy koszykarz był na dłużej wył±czony z gry.Warriors post±pili jednak honorowo - najpierw podpisali wcze¶niej uzgodniony kontrakt z Calderonem, a niespełna dwie godziny póĽniej go zwolnili wypłacaj±c cał± wynegocjowan± sumę, czyli 415 tys. dol., by móc zatrudnić kolejnego koszykarza, który zast±pi przez jaki¶ czas Duranta. Wybór padł na 37-letniego skrzydłowego Matta Barnesa. Klub z Kalifornii musiał zwolnić Calderona, bo drużyna NBA nie może liczyć więcej niż 15 zawodników.Jak podał Darren Rovel z ESPN, Calderon był koszykarzem Warriors przez dokładnie godzinę i 59 minut. Czyli za godzinę "pracy" dla Warriors zarobił ponad 200 tys. dol., a za minutę 3 270 tys.Calderon nie zostanie na lodzie do końca sezonu. Jak podał ESPN hiszpańskim rozgrywaj±cym interesuj± się Atlanta Hawks. Zanim go zatrudni±, musz±, zgodnie z przepisami NBA, odczekać 48 godzin od momentu, gdy został zwolniony z Warriors.W trzeciej kwarcie meczu Toronto Raptors - Washington Wizards Marcin Gortat dostał piłk± w twarz od podaj±cego Johna Walla. - On chciał połamać mój malutki i piękny nos - żartował Polak po meczu.