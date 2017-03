Lukas Podolski latem przeniesie się do ligi japońskiej

- To nie jest decyzja przeciwko Galatasaray. To dla mnie nowe wyzwanie. Kiedy przyjdzie czas, wyja¶nię to bardziej szczegółowo - napisał 31-letni napastnik urodzony w Gliwicach Podolski jest mistrzem ¶wiata z 2014 roku. W Galatasaray gra od 2015, wcze¶niej reprezentował barwy Interu Mediolan , Arsenalu Londyn, FC Koeln i Bayernu Monachium , z którym w 2008 roku wywalczył mistrzostwo i Puchar Niemiec.