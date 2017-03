MŚ w Lahti. Przeliczniki wiatru nie nadążają za warunkami w Lahti? Łukasz Kruczek: "Wiatr boczny jest pomijany w wyliczeniach. Ale to nie sam wiatr mieszał"

Kwalifikacje były pogodowym koszmarem, z prognoz na konkurs wynika, że ma być lepiej. Ale "lepiej" nie oznacza, że bez problemów. - Tutaj zawsze wiatr kręci. Z tyłu, z przodu, z boku, a ten z boku jest najgorszy, bo aparatura sobie z nim nie radzi - mówił Adam Małysz po kwalifikacjach. W nich - je¶li wierzyć zestawieniu punktów za wiatr w wynikach - wszystkim 62 zawodnikom podwiało pod narty , a Maciejowi Kotowi najmocniej, bo zabrano mu z noty aż 12,2 pkt.Tyle oficjalne wyniki , bo odczucia skoczków i widzów były inne, a Piotr Żyła mówił po swoim skoku o, jak to nazwał, dziurawym powietrzu, w którym nigdy nie wiadomo, gdzie uda się złapać noszenie. I tego już w pomiarach nie było widać. System przeliczania punktów za wiatr i belkę startow±, wprowadzony na stałe od sezonu 2010-2011, zmienił skoki, umożliwił dokończenie konkursów, które dawniej przerywano i zaczynano od pocz±tku po zmianie warunków. Sprawił też, że wyniki s± dzi¶ bardziej sprawiedliwe, choć nieco mniej czytelne. Ale system ma swoje wady. I s± takie skocznie, na których te wady s± zawsze bardziej widoczne. Lahti jest wła¶nie jedn± z takich skoczni.Po pierwsze, Salpausselka - nawet z nowymi osłonami - jest wystawiona na wiatr. Po drugie, leży w niecce, otoczona wysokimi trybunami. I po trzecie, jak tłumaczy Sport.pl Łukasz Kruczek, do niedawna trener polskiej kadry, a dzi¶ włoskiej, ma stary profil, a na takich obiektach jest problem z przelicznikami. System działa tak, że urz±dzenia pomiarowe rozstawione wzdłuż zeskoku zbieraj± dane o sile wiatru. Na skoczni w Lahti jest ich siedem, ale to od długo¶ci skoku zależy ile punktów pomiaru zostanie uwzględnionych w nocie. Najpro¶ciej mówi±c, skoczek musi skoczyć za dany punkt pomiaru, żeby siła wiatru z tego miejsca była uwzględniona w nocie. I nota zawsze te warto¶ci u¶rednia, mimo że w różnych miejscach powiew ma różny wpływ na skok.- Problem w Lahti polega na tym, że wiatr rzadko wieje tutaj w kierunku zgodnym z lini± zeskoku. A wtedy system jest najskuteczniejszy. To taki wiatr ma największe przełożenie na przeliczniki. Gdy wiatr wieje pod k±tem do zeskoku, zaczyna się problem. My widzimy to na swoich przyrz±dach, ale wyniki systemu nie do końca to odzwierciedlaj±. Wiatr boczny jest przez system traktowany w wyliczeniach jako zero. Mimo że miewa spory wpływ na skok. Gdy wieje lekko pod skosem, wtedy s± punkty, ale nie tak sprawiedliwie policzone jak przy podmuchach wzdłuż zeskoku - tłumaczy Łukasz Kruczek. Ale jak wyja¶nia, to nie sam wiatr namieszał w kwalifikacjach. Trafił się skoczkom bardzo zły dzień do pracy. - W kwalifikacjach zmieniało się wiele warunków: był deszcz, potem ¶nieg, temperatura spadała. Z tego się brały różnice. Je¶li chodzi o wiatr, to każdy miał dobre warunki tuż za progiem. Jedyne miejsce, gdzie wiatr się zmieniał, to 60-70 metr. I to jest moment decyduj±cy - tłumaczy Kruczek.