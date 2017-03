NBA. Kevin Durant kontuzjowany. Nie zagra przynajmniej przez cztery tygodnie

Durant urazu doznał we wtorkowym meczu z Washington Wizards. W 57 sekundzie meczu Marcin Gortat pchn±ł w podkoszowej walce Zazę Paczulię, a Gruzin upadaj±c uderzył Duranta w kolano . Skrzydłowy Warriors dłużej grać nie mógł. Szybko udał się do szatni. Po szczegółowych badaniach stwierdzono, że ma skręcone więzadło poboczne piszczelowe w lewym kolanie oraz stłuczon± ko¶ć piszczelow±. Przerwa? Minimum cztery tygodnie, ale nie wykluczone, że w sezonie zasadniczym, który kończy się za sze¶ć tygodni, Durant już nie zagra.Durant do Warriors doł±czył latem i z miejsca stał się najlepszym strzelcem (25,3 punktu na mecz), blokuj±cym (1,6) i zbieraj±cym (8,2) drużyny. Jego kontuzja jest dla zespołu problemem, ale chyba nie aż tak wielkim jakby mogło się wydawać. Warriors wci±ż maj± zdrowy trzon zespołu, który doprowadził ich do dwóch ostatnich finałów NBA . Stephen Curry, Klay Thompson i Draymond Green gdy w tym sezonie s± razem na parkiecie bez Duranta, ogrywaj± rywali różnic± 13 punktów na 100 akcji. Więcej minut dostanie z pewno¶ci± też Andre Iguodala.A dodatkowo, gdy okazało się, że Durant jest kontuzjowany, władze klubu zdecydowały o wzmocnieniu. Kontrakt z zespołem podpisze 37-letni skrzydłowy Matt Barnes, który w tym sezonie grał już dla Sacramento Kings, ale został zwolniony.Warriors wci±ż s± najlepsz± drużyn± NBA, ale po piętach depcz± im San Antonio Spurs, którzy przegrali tylko trzy mecze więcej. Do końca sezonu Warriors zagraj± jeszcze 22 mecze, a ich terminarz nie wydaje się bardzo trudny. Czekaj± ich jednak dwa bezpo¶rednie pojedynki ze Spurs, z którym w tym sezonie już raz przegrali.